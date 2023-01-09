В Пермском крае морозы вывели из строя мусоровозы

10 января 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Вывоз мусора в Александровском округе застопорился из-за морозов Фото: Илья Московец © URA.RU В Александровском округе (Пермский край) возникли проблемы с вывозом мусора. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила глава территории Ольга Лаврова. Чиновница пояснила, что морозы привели к поломке мусоровозов. «В связи с погодными условиями, а именно отказом гидравлического оборудования мусоровозной техники, в округе наблюдается несвоевременный вывоз ТКО. После того как стабилизируется ситуация с погодой мусор будет вывезен. Данный вопрос на контроле администрации», — написала Лаврова, попросив жителей отнестись к проблеме «с пониманием». URA.RU рассказывало, что в Пермском крае температура воздуха опустилась до минус 40 градусов Цельсия. Причиной аномальных холодов стало ультраполярное вторжение. Из-за морозов в квартирах жителей Александровска появился лед. Также погодные условия стали причиной задержки электричек.

В Александровском округе (Пермский край) возникли проблемы с вывозом мусора. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила глава территории Ольга Лаврова. Чиновница пояснила, что морозы привели к поломке мусоровозов. «В связи с погодными условиями, а именно отказом гидравлического оборудования мусоровозной техники, в округе наблюдается несвоевременный вывоз ТКО. После того как стабилизируется ситуация с погодой мусор будет вывезен. Данный вопрос на контроле администрации», — написала Лаврова, попросив жителей отнестись к проблеме «с пониманием». URA.RU рассказывало, что в Пермском крае температура воздуха опустилась до минус 40 градусов Цельсия. Причиной аномальных холодов стало ультраполярное вторжение. Из-за морозов в квартирах жителей Александровска появился лед. Также погодные условия стали причиной задержки электричек.