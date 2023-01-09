В Пермском крае морозы вывели из строя мусоровозы

В Александровском округе (Пермский край) возникли проблемы с вывозом мусора. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила глава территории Ольга Лаврова. Чиновница пояснила, что морозы привели к поломке мусоровозов.
«В связи с погодными условиями, а именно отказом гидравлического оборудования мусоровозной техники, в округе наблюдается несвоевременный вывоз ТКО. После того как стабилизируется ситуация с погодой мусор будет вывезен. Данный вопрос на контроле администрации», — написала Лаврова, попросив жителей отнестись к проблеме «с пониманием».
URA.RU рассказывало, что в Пермском крае температура воздуха опустилась до минус 40 градусов Цельсия. Причиной аномальных холодов стало ультраполярное вторжение. Из-за морозов в квартирах жителей Александровска появился лед. Также погодные условия стали причиной задержки электричек.
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