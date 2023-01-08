08 января 2023
07 января 2023
06 января 2023

Замерзающие пермяки пожаловались на лед в своих квартирах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения отопления. Курган, батарея, отопление, холод, отключение отопления, теплые носки
Температура воздуха в квартирах александровцев опустилась до 15 градусов Фото:

В городе Александровск Пермского края жители ряда домов пожаловались на низкую температуру воздуха в своих квартирах. В паблике «Подслушано Александровск» соцсети «ВКонтакте» они выложили фото термометров, на которых видно, что температура в квартирах горожан не превышает 15-17 градусов Цельсия. Так, по словам пермячки Елены Бучневой, несмотря на включенный обогреватель, в ее квартире образовался лед.

«Улица Гайдара, 73. Как можно жить в таких условиях с ребенком, когда в квартире лед и 15 градусов? А оплату [за отопление] берут больше, чем за благоустроенную квартиру. За благоустройство территории деньги берут каждый месяц, а сами ничего не делают, приходится чистить жильцам. За что мы платим?» — задается вопросом Бучнева.

По словам Марины Батуевой, проживающей в поселке Лытвенском, температура воздуха в ее двухкомнатной квартире опустилась до 16 градусов. При этом женщина вынуждена платить за отопление 6700 рублей. Горожанка Галина Усатова разместила в паблике фото термометра, написав, что в ее квартире на улице Халтурина, 1 не больше 17 градусов тепла.

Глава администрации Александровского округа Ольга Лаврова заявила URA.RU, что жалобы от жильцов на холод в квартирах поступали в единую дежурно-диспетчерскую службу. Замеры температуры воздуха в домах показали, что она соответствует норме. «Были обращения граждан в службу ЕДДС, специалисты администрации в квартиры выходили. Температура соответствует норме. Котельными тепло подается в жилой фонд в соответствии с нормативными требованиями. С утра на аппаратном совещании мы обсудили эти вопросы», — отметила Лаврова.

В начале января в Пермский край пришли морозы 40-градусные морозы. Специалисты ГИС-Центра ПГНИУ отмечают, что впервые с 2017 года температура в январе будет ниже климатической нормы.

В квартире Елены Бучневой, проживающей на улице Гайдара, 73, не больше 15 градусов тепла, несмотря на включенный обогреватель
Фото:
Из-за низкой температуры рамы в квартире обледенели
Фото:

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

В городе Александровск Пермского края жители ряда домов пожаловались на низкую температуру воздуха в своих квартирах. В паблике «Подслушано Александровск» соцсети «ВКонтакте» они выложили фото термометров, на которых видно, что температура в квартирах горожан не превышает 15-17 градусов Цельсия. Так, по словам пермячки Елены Бучневой, несмотря на включенный обогреватель, в ее квартире образовался лед. «Улица Гайдара, 73. Как можно жить в таких условиях с ребенком, когда в квартире лед и 15 градусов? А оплату [за отопление] берут больше, чем за благоустроенную квартиру. За благоустройство территории деньги берут каждый месяц, а сами ничего не делают, приходится чистить жильцам. За что мы платим?» — задается вопросом Бучнева. По словам Марины Батуевой, проживающей в поселке Лытвенском, температура воздуха в ее двухкомнатной квартире опустилась до 16 градусов. При этом женщина вынуждена платить за отопление 6700 рублей. Горожанка Галина Усатова разместила в паблике фото термометра, написав, что в ее квартире на улице Халтурина, 1 не больше 17 градусов тепла. Глава администрации Александровского округа Ольга Лаврова заявила URA.RU, что жалобы от жильцов на холод в квартирах поступали в единую дежурно-диспетчерскую службу. Замеры температуры воздуха в домах показали, что она соответствует норме. «Были обращения граждан в службу ЕДДС, специалисты администрации в квартиры выходили. Температура соответствует норме. Котельными тепло подается в жилой фонд в соответствии с нормативными требованиями. С утра на аппаратном совещании мы обсудили эти вопросы», — отметила Лаврова. В начале января в Пермский край пришли морозы 40-градусные морозы. Специалисты ГИС-Центра ПГНИУ отмечают, что впервые с 2017 года температура в январе будет ниже климатической нормы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...