В курганском МЧС опровергли миф, связанный с рыбаками

10 января 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

По словам замначальника областного ГУ МЧС России Алексея Ярова, некоторые люди винят рыбаков в пожарах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области за последние два года не было пожаров, возникших по вине рыбаков или охотников. При этом, по словам, замначальника областного ГУ МЧС России по Курганской области Алексея Ярова, есть люди, которые продолжают винить рыбаков и охотников в пожарах, передает корреспондент URA.RU. «Бывает, обвиняют рыбаков, охотников в возникновении пожаров. За последние два года нет таких случаев [пожаров]. Это добропорядочные люди», — рассказал Яров на пресс-конференции, которая прошла 10 января. Он отметил, что жители Курганской области стали грамотнее в отношении требований пожарной безопасности. Яров сообщил, что количество жалоб жителей региона на нарушение требований пожарной безопасности растет. По его словам, нельзя написать эти жалобы, не зная того, какими должны быть требования. Он добавил, что люди, которые живут возле мест, где произошли пожары, стали чаще заботиться о соблюдении необходимых нормативов в своих домах. Ранее стало известно, что с 31 декабря по 8 января в пожарах в Курганской области погибли девять человек. Главные причины пожаров связаны с нарушениями устройства и эксплуатации печного отопления, эксплуатации электронного оборудования и неосторожным обращением с огнем.

В Курганской области за последние два года не было пожаров, возникших по вине рыбаков или охотников. При этом, по словам, замначальника областного ГУ МЧС России по Курганской области Алексея Ярова, есть люди, которые продолжают винить рыбаков и охотников в пожарах, передает корреспондент URA.RU. «Бывает, обвиняют рыбаков, охотников в возникновении пожаров. За последние два года нет таких случаев [пожаров]. Это добропорядочные люди», — рассказал Яров на пресс-конференции, которая прошла 10 января. Он отметил, что жители Курганской области стали грамотнее в отношении требований пожарной безопасности. Яров сообщил, что количество жалоб жителей региона на нарушение требований пожарной безопасности растет. По его словам, нельзя написать эти жалобы, не зная того, какими должны быть требования. Он добавил, что люди, которые живут возле мест, где произошли пожары, стали чаще заботиться о соблюдении необходимых нормативов в своих домах. Ранее стало известно, что с 31 декабря по 8 января в пожарах в Курганской области погибли девять человек. Главные причины пожаров связаны с нарушениями устройства и эксплуатации печного отопления, эксплуатации электронного оборудования и неосторожным обращением с огнем.