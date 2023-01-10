Российские военные оставили ВСУ единственный путь отступления из Соледара. Видео

10 января 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

Для ВСУ остался последний путь отступления, говорят военные журналисты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ЧВК «Вагнера» ведет бои на западных границах Соледара, поэтому для Вооруженных сил Украины остался последний путь отступления. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, отвечая на вопрос журналистов. «На западных окраинах Соледара идут тяжелейшие кровопролитные бои», — заявил Пригожин. Также в telegram-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина появилось видео с единственной дорогой, из которой ВСУ еще могут выбраться из Соледара. Разбитые части ВСУ выводят из города, но замена им не прибывает. «Это говорит о том, что на Соледаре военное командование Украины уже поставило крест», — сообщил в своем telegram-канале военный журналист Юрий Подоляка. Ранее немецкий журналист Юлиан Репке рассказывал, что ВС РФ контролируют уже 80% города со ссылкой на геолокационные данные. Украинские войска в городе окружены. Репке заявил, что если ВСУ не смогут провести контрнаступление, то битва за город будет проиграна.

ЧВК «Вагнера» ведет бои на западных границах Соледара, поэтому для Вооруженных сил Украины остался последний путь отступления. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, отвечая на вопрос журналистов. «На западных окраинах Соледара идут тяжелейшие кровопролитные бои», — заявил Пригожин. Также в telegram-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина появилось видео с единственной дорогой, из которой ВСУ еще могут выбраться из Соледара. Разбитые части ВСУ выводят из города, но замена им не прибывает. «Это говорит о том, что на Соледаре военное командование Украины уже поставило крест», — сообщил в своем telegram-канале военный журналист Юрий Подоляка. Ранее немецкий журналист Юлиан Репке рассказывал, что ВС РФ контролируют уже 80% города со ссылкой на геолокационные данные. Украинские войска в городе окружены. Репке заявил, что если ВСУ не смогут провести контрнаступление, то битва за город будет проиграна.