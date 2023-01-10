Военный эксперт: Зеленский пытался применить провальную тактику Гитлера в Соледаре. Видео

10 января 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Зеленский решил применить тактику Гитлера, но сделал только хуже, рассказывает военный эксперт Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский приказывает военнослужащим оставаться на местах несмотря на то, что российская армия наступает на Соледар. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что он пытался повторить тактику Адольфа Гитлера, но сделал только хуже. «С одной стороны, командование ВСУ во главе с главкомом Залужным настаивает на выводе войск, чтобы сберечь личный состав и сохранить живую силу. С другой стороны, президент Зеленский, как верховный главнокомандующий, требует, чтобы город обороняли так же, как и Артемовск — до последнего украинца», — сообщил Юрий Кнутов Пятому каналу. Он также уверен, что до конца месяца ВСУ сдадут Соледар. В российских telegram-каналах сообщают, что ВС РФ ведут ожесточенные бои на западе Соледара. Для украинских военных остается последняя дорога, по которой можно отступить из города. Ранее немецкий журналист Юлиан Репке рассказывал, что ВС РФ контролируют не менее 80% города.

Президент Украины Владимир Зеленский приказывает военнослужащим оставаться на местах несмотря на то, что российская армия наступает на Соледар. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что он пытался повторить тактику Адольфа Гитлера, но сделал только хуже. «С одной стороны, командование ВСУ во главе с главкомом Залужным настаивает на выводе войск, чтобы сберечь личный состав и сохранить живую силу. С другой стороны, президент Зеленский, как верховный главнокомандующий, требует, чтобы город обороняли так же, как и Артемовск — до последнего украинца», — сообщил Юрий Кнутов Пятому каналу. Он также уверен, что до конца месяца ВСУ сдадут Соледар. В российских telegram-каналах сообщают, что ВС РФ ведут ожесточенные бои на западе Соледара. Для украинских военных остается последняя дорога, по которой можно отступить из города. Ранее немецкий журналист Юлиан Репке рассказывал, что ВС РФ контролируют не менее 80% города.