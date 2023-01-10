Кремль: Путин переживает за здоровье Михалкова

Владимир Путин желает Никите Михалкову скорейшего выздоровления
Президент России Владимир Путин переживает за состояние здоровья режиссера Никиты Михалкова, у которого диагностировали коронавирус. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент регулярно получает информацию о состоянии его здоровья. Президент переживает и желает ему скорейшего выздоровления, как и мы все», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
Михалков был доставлен в больницу 5 января, позже его перевели в реанимационное отделение. Ему диагностировали полисегментарную пневмонию.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.