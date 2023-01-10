Кремль: Путин переживает за здоровье Михалкова

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, михалков никита
Владимир Путин желает Никите Михалкову скорейшего выздоровления Фото:

Президент России Владимир Путин переживает за состояние здоровья режиссера Никиты Михалкова, у которого диагностировали коронавирус. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент регулярно получает информацию о состоянии его здоровья. Президент переживает и желает ему скорейшего выздоровления, как и мы все», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Михалков был доставлен в больницу 5 января, позже его перевели в реанимационное отделение. Ему диагностировали полисегментарную пневмонию.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Президент России Владимир Путин переживает за состояние здоровья режиссера Никиты Михалкова, у которого диагностировали коронавирус. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президент регулярно получает информацию о состоянии его здоровья. Президент переживает и желает ему скорейшего выздоровления, как и мы все», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Михалков был доставлен в больницу 5 января, позже его перевели в реанимационное отделение. Ему диагностировали полисегментарную пневмонию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...