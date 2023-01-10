Пермский экс-депутат, ставший командиром, провел бой во вражеском окопе ВСУ

Александр Григоренко рассказал, как проходил бой в зоне СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермский экс-депутат Александр Григоренко, вновь отправившийся в зону СВО, стал участником боя в окопе ВСУ. Детали боя командир взвода привел в своем telegram-канале «ПоZывной Депутат». Григоренко признался, что первое время ему было сложно привыкнуть к роли командира, и это едва не обернулось для него трагедией.

«Самое сложное было на уровне рефлексов осознать, что ты уже не рядовой штурмовик, а командир и не должен соваться вперед без оглядки. Твоя задача другая — планировать и командовать боем. Не сразу, но получилось. Причем, это мне чуть не стоило продырявленной из ПКМ (пулемет Калашникова — прим. URA.RU) головы. В начале декабря при штурме позиций врага в „зеленке“ (в лесу -прим. URA.RU) залез далеко во вражеский окоп, и получил пулеметной пулей по каске», — написал Григоренко.

Военнослужащий отметил, что попадание пули в каску не привело к серьезной травме, н сделало его осторожнее. После случившегося Григоренко решил «больше командовать» бойцами и «находиться в боевом порядке в зависимости от ситуации». URA.RU рассказывало, что экс-депутат отправился в зону проведения спецоперации в конце октября 2022 года. Он отметил, что, как и раньше, несет службу в звании рядового в составе 228-го мотострелкового полка.

Вооруженные силы России проводят спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Ее цель — защита мирных жителей Донецкой и Луганской республик от агрессии со стороны киевского режима, заявил президент Владимир Путин.

Александр Григоренко показал прострелянную вражеским пулеметом каску Фото: telegram-канал «ПоZывной Депутат»

После боя Александр Григоренко стал более осмотрительным и осторожным telegram-канале «ПоZывной Депутат»