Пермский штурмовик и экс-депутат рассказал, с кем едет на фронт

Пермский штурмовик и экс-депутат едет на фронт с сослуживцами

31 октября 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

Настроение у экс-депутата — боевое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участвовавший в СВО экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко поехал на фронт вместе с двумя сослуживцами из Перми. В Екатеринбурге к ним присоединятся еще три человека, рассказал он корреспонденту URA.RU перед отправкой в зону СВО. «Со мной сейчас из Перми едет двое. Еще несколько человек ждет в Екатеринбурге. Это бойцы все нашего батальона, нашей роты, которые участвовали в боевых действиях весной-летом этого года в нашем батальоне. Кто-то из моей роты, кто-то из других подразделений», — отметил он. Все они едут в составе 228-го полка, где Григоренко служил ранее. По его словам, в первый раз он попал туда случайно, хотя и хотел служить в составе мотострелкового подразделения. Настроение у экс-депутата, который в третий раз отправляется на Украину, «боевое». Ситуацию на фронте он считает стабильной. Экс-депутат был в числе тех, кто в мае штурмом взял Красный Лиман. Ранее он дал совет добровольцам без боевого опыта. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля.

Участвовавший в СВО экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко поехал на фронт вместе с двумя сослуживцами из Перми. В Екатеринбурге к ним присоединятся еще три человека, рассказал он корреспонденту URA.RU перед отправкой в зону СВО. «Со мной сейчас из Перми едет двое. Еще несколько человек ждет в Екатеринбурге. Это бойцы все нашего батальона, нашей роты, которые участвовали в боевых действиях весной-летом этого года в нашем батальоне. Кто-то из моей роты, кто-то из других подразделений », — отметил он. Все они едут в составе 228-го полка, где Григоренко служил ранее. По его словам, в первый раз он попал туда случайно, хотя и хотел служить в составе мотострелкового подразделения. Настроение у экс-депутата, который в третий раз отправляется на Украину, «боевое». Ситуацию на фронте он считает стабильной. Экс-депутат был в числе тех, кто в мае штурмом взял Красный Лиман. Ранее он дал совет добровольцам без боевого опыта. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля.