Пермский штурмовик Григоренко получил новую должность в зоне СВО

06 января 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

Экс-депутат отправился в зону проведения СВО в третий раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-депутат Заксобрания Пермского края Александр Григоренко, участвующий в спецоперации на Украине, получил новую должность. Он назначен командиром взвода. Об этом Григоренко сообщил в своем telegram-канале «ПоZывной „Депутат“». «Жив. Здоров. Вернулся в славный 228-й мотострелковый полк 90-й танковой дивизии. Как и раньше, рядовой, но теперь еще и командир взвода в своей родной третьей роте. Лейтенанта, кстати, предлагали — отказался из-за необходимости подписывать трехлетний контракт», — написал в своем telegram-канале пермяк. Он также добавил, что в состав взвода входят добровольцы из Пермского края, Удмуртии, Новосибирской и Иркутской областей. Сейчас они участвуют в оборонительных и наступательных операциях на севере Донбасса. Настроение у экс-депутата, который в третий раз отправился на Украину, позитивное. Григоренко был в числе тех, кто в мае штурмом взял Красный Лиман. Также он дал совет добровольцам без боевого опыта. Ранее URA.RU сообщало, что в зону СВО из учебного центра в Тюмени отправили дивизион пермских военнослужащих. Бойцы будут проходить службу в населенных пунктах новых присоединенных территорий России. Спецоперация на территории Украины проводится с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее главная цель — защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-депутат Заксобрания Пермского края Александр Григоренко, участвующий в спецоперации на Украине, получил новую должность. Он назначен командиром взвода. Об этом Григоренко сообщил в своем telegram-канале «ПоZывной „Депутат“». «Жив. Здоров. Вернулся в славный 228-й мотострелковый полк 90-й танковой дивизии. Как и раньше, рядовой, но теперь еще и командир взвода в своей родной третьей роте. Лейтенанта, кстати, предлагали — отказался из-за необходимости подписывать трехлетний контракт», — написал в своем telegram-канале пермяк. Он также добавил, что в состав взвода входят добровольцы из Пермского края, Удмуртии, Новосибирской и Иркутской областей. Сейчас они участвуют в оборонительных и наступательных операциях на севере Донбасса. Настроение у экс-депутата, который в третий раз отправился на Украину, позитивное. Григоренко был в числе тех, кто в мае штурмом взял Красный Лиман. Также он дал совет добровольцам без боевого опыта. Ранее URA.RU сообщало, что в зону СВО из учебного центра в Тюмени отправили дивизион пермских военнослужащих. Бойцы будут проходить службу в населенных пунктах новых присоединенных территорий России. Спецоперация на территории Украины проводится с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее главная цель — защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима.