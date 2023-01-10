Бизнесмен сорвал проект четырех губернаторов и потребовал 79 млн рублей у челябинского правительства

Вместо почти 80 млн рублей из бюджета фирме Михаила Азаматова придется отдать в казну 380 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компании «Стройтрансоюз», которую возглавлял осужденный за мошенничество Михаил Азаматов, не удалось взыскать с правительства Челябинской области 79 млн рублей. Это следует из базы судебных дел.

«В иске отказать. Истцом по настоящему делу понесены судебные расходы по оплате судебной строительной-технической экспертизы в сумме 380 тысяч рублей. В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в случае, если в иске отказано, судебные расходы относятся на истца», — говорится в решении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

По мнению представителей «Стройтранссоюза», заказчик в лице регионального минстроя не оплатил дополнительные работы при реконструкции лечебного корпуса областного туберкулезного диспансера в Челябинске на 79 млн 46 тысяч рублей. Как указали юристы компании, определенная в 2017 году при проведении конкурса и заключении контракта стоимость строительства, не отражала реальных затрат в текущих ценах и на основании уточняемой проектно-сметной документации.

Ответчик же настаивал, что вопрос об увеличении цены контракта и выполнении дополнительных работ не согласовывался, акты на дополнительные работы не подписывались. При этом проведенная строительная экспертиза выявила существенные расхождения между стоимостью реально выполненных работ и требованиями строителей.

Задержание экс-директора «Стройтранссоюза» Михаила Азаматова в феврале 2020 года открыло череду уголовных дел в областном минстрое и его структурах. В октябре 2022 года бизнесмена отправили за решетку на четыре года. Копейский городской суд признал его виновным в хищении более 39 млн рублей из бюджета при строительстве лыжно-биатлонного центра имени двукратной олимпийской чемпионки Ишмуратовой в Златоусте, который не смогли завершить с 2006 года — за это время в Челябинской области успели смениться четыре губернатора.