Завершения 15-летней эпопеи по строительству олимпийского биатлонного центра в Златоусте ждут в мае (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Петр Сумин полтора десятка лет назад объявил о запуске амбициозного проекта — строительстве в Златоусте биатлонного центра олимпийского уровня. Сумин умер, так и не увидев полноценного воплощения задуманного. Не дождались результата и следующие три главы области. Свой юбилей спортивный центр, названный в честь «Уральской молнии», двукратной олимпийской чемпионки Светланы Ишмуратовой, встречает не готовым к полноценному проведению соревнований.

Проект был начат в 2006 году, когда Россия на пике подъема мировой экономики купалась в нефтедолларах. Идею создать биатлонный центр мирового класса на родине Ишмуратовой, только что блеснувшей на Олимпиаде в Турине, подали главе региона спортивные звезды мирового уровня. Обращение подписали шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова, участник зимней Олимпиады 1976 года в соревнованиях по лыжам Анатолий Шмигун и олимпийская чемпионка по биатлону 1994 года Наталья Снытина. В итоге из областной казны решено было выделить на эти цели 120 млн рублей.

Реальные очертания, как заявил руководивший тогда городом Александр Караваев, идея начала приобретать в 2011 году. Сумина тогда сменил на его посту Михаил Юревич, а проект был включен в федеральную программу Минспорта РФ на 2012—2013 годы. В 2014 году мэрия сообщила, что через два года в Златоусте появятся стадион, стрельбище, трибуны и подтрибунные помещения (для спортшколы и фитнес-зала), закрытый тир, комната хранения оружия, командные домики и другие объекты. Пользоваться ими одновременно смогут 800 спортсменов, соревноваться сразу 360, а смотреть — 3,6 тысячи болельщиков. При этом цена выросла уже до 480 млн рублей, а сам проект оказался в «рамках стратегии Бориса Дубровского» — нового главы области.

Три года спустя оказалось, что готовая трасса непригодна ни для тренировок, ни для соревнований. И начались поиски виновных. Понадобился год, чтобы публично прозвучало название фирмы «Стройтранссоюз», возводившей и другие знаковые объекты в регионе. Год спустя недостроенный стадион посетил уже губернатор Алексей Текслер. Он констатировал, что объект «выглядит на сто лет», и предложил уйти в отставку мэру Вячеславу Жилину.

С задержания руководителя фирмы «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова в феврале 2020 года началась череда уголовных дел в структурах областного минстроя. По версии следствия, он платил откаты замминистра строительства и инфраструктуры области Татьяне Антоновой и директору курируемого ей ОГКУ «Челябоблинвестрой» Алексею Абаимову. Всем троим предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч.1 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств). Давший на них показания Азаматов выпущен под залог первым, за ним отправили по домам его предполагаемых сообщников.

Сейчас Златоусту выделили из областного бюджета еще 37,5 млн рублей на доведение объекта до ума. Деньги пойдут на ремонт подпорной стенки, здания галереи для подготовки лыж, системы отопления и другие работы. Срок их окончания — лишь май 2022 года. Местные спортсмены используют спортивный объект, но когда он примет по-настоящему большие соревнования — неизвестно.

Светлана Ишмуратова с 2006 года ждет именного биатлонного центра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Так представляли себе будущий биатлонный центр в 2014 году Скрин: эскизы проектного управления «ШтриХ»

Мэр Вячеслав Жилин представляет проект биатлонного центра. 2016 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2017 году биатлонный стадион не поражал олимпийским размахом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2019 году председатель Контрольно-счетной палаты области Алексей Лошкин (на переднем плане) показал губернатору Алексею Текслеру (за ним) олимпийский недострой. Это стало прологом будущих уголовных дел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Объект тогда разваливался на глазах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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