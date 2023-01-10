Курганские эпидемиологи описали отличия между типами гриппа

Грипп наиболее заразен на 3-4 дни после появления симптомов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вирус гриппа типа А чаще мутирует и способен поражать людей и животных. Кашель при нем появляется уже на второй день после заболевания и быстро становится болезненным. О том, чем отличаются типы гриппа, рассказали специалисты Управлении Роспотребнадзора по Курганской области.

«Грипп вызывается вирусной инфекцией. Он поражает верхние дыхательные пути, трахею, бронхи, а иногда и легкие, вызывая насморк, кашель, токсикоз. Заболевание может приводить к серьезным осложнениям и даже летальному исходу. В наибольшей степени грипп опасен для тех, чей организм ослаблен. Выделено три типа вируса гриппа: А, В, С», — пояснили в ведомстве.

По данным эпидемиологов, наиболее известные разновидности вируса типа А — «птичий грипп» [субварианты (H5N1) (H7N9) (H9N2)] и «свиной грипп» [субварианты (H1N1), (H1N2), (H3N2)]. Вирус данного типа вызывает заболевания средней или сильной тяжести, приобретающие эпидемический характер. Эпидемии гриппа А происходят с периодичностью в два-три года.

Во всех случаях гриппа основные симптомы — высокая температура с ознобом и кашель. Грипп типа А отличается коротким инкубационным периодом и высокой контагиозностью (заразительностью). Заболеть человек может через несколько часов после контакта с вирусом. Кашель при гриппе А (H1N1) появляется на вторые или третьи сутки и быстро становится болезненным. Может появиться ощущение нехватки воздуха. В качестве осложнений возможны бронхит и пневмония.

Вирус типа B передается только от человека к человеку. Он не вызывает столь тяжких эпидемий. Вспышки гриппа B носят, как правило, локальный характер, а периодичность таких вспышек составляет 4-6 лет. Вирус типа C мало изучен. Он также передается только от человека к человеку, но не вызывает тяжелых симптомов (в некоторых случаях симптомов вообще нет). В целом, симптомы гриппа появляются на 1-4-й день после заражения. Это лихорадка, кашель, головная боль, боль в мышцах и суставах, слабость, боль в горле и насморк. Наиболее заразен больной на 3-4-й день с момента появления симптомов. Симптомы гриппа схожи с другими ОРИ, диагностировать заболевание можно с помощью лабораторных тестов.

При заболевании гриппом следует оставаться дома, вызвать врача на дом или бригаду скорой помощи, исходя из самочувствия. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области с начала сезона зарегистрировано более двухсот случаев заболевания свиным гриппом и более 50 случаев гриппа В. Курганские эпидемиологи дали советы, как уберечься от гриппа.