Эпидемиологи дали советы курганцам, как не заболеть гриппом

Роспотребнадзор предлагает курганцам есть больше лука и чеснока

В списке профилактических мер от гриппа есть блюда с чесноком и луком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганские эпидемиологи дали советы по профилактике гриппа, в числе которых употребление в пищу блюд с луком и чесноком. Правила, которые помогут оберечься от вируса, опубликованы на сайте Управления Роспотребнадзора по Курганской области.

«Правила профилактики гриппа: Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона. Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте. Пользуйтесь маской в местах скопления людей. Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют. Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта», — советуют эпидемиологи.

По словам специалистов, нужно регулярно проводить проветривание помещений, а также чаще делать влажную уборку в доме. Воздух в помещении советуют увлажнять. Полезно промывать полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта.

По питанию тоже есть рекомендации: есть как можно больше продуктов содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон) и больше блюд с добавлением чеснока и лука. «По рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет. В случае появления заболевших гриппом в семье или в рабочем коллективе — начинайте прием противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учетом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата). Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU писало, что курганцам рассказали про агрессивные типы гриппа. Эпидемиологи сообщили о симптомах и опасности гриппа, дали рекомендации при заболевании. В Курганской области зарегистрированы новые случаю гриппа В и А (H1N1) — свиного гриппа, с начала эпидсезона заболели 18 человек.