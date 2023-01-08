Число заболевших свиным гриппом курганцев превысило двести случаев

В Курганской области с начала сезона зарегистрировано более двухсот случаев заболевания свиным гриппом и более 50 случаев гриппа В. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Курганской области.
«В Курганской области с начала сезона зарегистрировано 279 случаев гриппа (54 случаев гриппа В, 6 случаев гриппа А (H3N2) [его называют гонконгский грипп] и 219 случаев А (H1N1) [свиной грипп]. Среди заболевших школьники составляют 18,3%», — говорится в сообщении ведомства.
В целом за праздничную неделю в регионе темп заболеваемости ОРВИ снизился на 40,5%. Всего за неделю зарегистрировали 7370 случаев ОРВИ и 25 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Выявленные штаммы гриппа входят в состав сезонной вакцины. В области прививки получили 49% населения.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области выявили первые случаи гонконгского гриппа. Шесть случаев гриппа А (H3N2) были выявлены в декабре 2022 года.
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