Мэру Кизела в Пермском крае досталось от прокуратуры за транспортный коллапс в городе

10 января 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

Андрей Родыгин получил представление от городского прокурора Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бездействие мэрии привело к тому, что жители Кизела остались без общественного транспорта. К такому выводу пришли в прокуратуре, внеся главе города Андрею Родыгину представление. «Выявлено бездействие органа местного самоуправления в решении вопросов местного значения в части создания условий для предоставления транспортных услуг населению. По результатам проверки прокурором главе города 10.01.2023 внесено представление», — говорится в telegram-канале прокуратуры Пермского края. В ведомстве подчеркивают, что проблему с прекращением работы городского пассажирского транспорта удалось решить именно прокурору Кизела Владимиру Зубову. Именно под его председательством 10 января прошло заседание профильной межведомственной рабочей группы, в итоге которого с перевозчиком был заключен контракт. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Кизела Андрей Родыгин доложил о возобновлении работы городских автобусов. По его словам обслуживать маршруты продолжит компания «Ю Транс Строй», контракт с которой истек 8 января. До этого решить транспортную проблему от членов правительства края требовал губернатор Дмитрий Махонин.

Бездействие мэрии привело к тому, что жители Кизела остались без общественного транспорта. К такому выводу пришли в прокуратуре, внеся главе города Андрею Родыгину представление. «Выявлено бездействие органа местного самоуправления в решении вопросов местного значения в части создания условий для предоставления транспортных услуг населению. По результатам проверки прокурором главе города 10.01.2023 внесено представление», — говорится в telegram-канале прокуратуры Пермского края. В ведомстве подчеркивают, что проблему с прекращением работы городского пассажирского транспорта удалось решить именно прокурору Кизела Владимиру Зубову. Именно под его председательством 10 января прошло заседание профильной межведомственной рабочей группы, в итоге которого с перевозчиком был заключен контракт. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Кизела Андрей Родыгин доложил о возобновлении работы городских автобусов. По его словам обслуживать маршруты продолжит компания «Ю Транс Строй», контракт с которой истек 8 января. До этого решить транспортную проблему от членов правительства края требовал губернатор Дмитрий Махонин.