Мэру Кизела в Пермском крае досталось от прокуратуры за транспортный коллапс в городе

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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, родыгин андрей
Андрей Родыгин получил представление от городского прокурора Фото:

Бездействие мэрии привело к тому, что жители Кизела остались без общественного транспорта. К такому выводу пришли в прокуратуре, внеся главе города Андрею Родыгину представление.

«Выявлено бездействие органа местного самоуправления в решении вопросов местного значения в части создания условий для предоставления транспортных услуг населению. По результатам проверки прокурором главе города 10.01.2023 внесено представление», — говорится в telegram-канале прокуратуры Пермского края.

В ведомстве подчеркивают, что проблему с прекращением работы городского пассажирского транспорта удалось решить именно прокурору Кизела Владимиру Зубову. Именно под его председательством 10 января прошло заседание профильной межведомственной рабочей группы, в итоге которого с перевозчиком был заключен контракт.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Кизела Андрей Родыгин доложил о возобновлении работы городских автобусов. По его словам обслуживать маршруты продолжит компания «Ю Транс Строй», контракт с которой истек 8 января. До этого решить транспортную проблему от членов правительства края требовал губернатор Дмитрий Махонин.

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Бездействие мэрии привело к тому, что жители Кизела остались без общественного транспорта. К такому выводу пришли в прокуратуре, внеся главе города Андрею Родыгину представление. «Выявлено бездействие органа местного самоуправления в решении вопросов местного значения в части создания условий для предоставления транспортных услуг населению. По результатам проверки прокурором главе города 10.01.2023 внесено представление», — говорится в telegram-канале прокуратуры Пермского края. В ведомстве подчеркивают, что проблему с прекращением работы городского пассажирского транспорта удалось решить именно прокурору Кизела Владимиру Зубову. Именно под его председательством 10 января прошло заседание профильной межведомственной рабочей группы, в итоге которого с перевозчиком был заключен контракт. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Кизела Андрей Родыгин доложил о возобновлении работы городских автобусов. По его словам обслуживать маршруты продолжит компания «Ю Транс Строй», контракт с которой истек 8 января. До этого решить транспортную проблему от членов правительства края требовал губернатор Дмитрий Махонин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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