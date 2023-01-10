СК ХМАО проводит проверку из-за аварии, оставившей Мегион без отопления в 40-градусный мороз

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ЖКХ. Челябинск, коммунальная авария, зима, жкх, вакуум, мороз, теплотрасса, пар
Следователи проводят проверку из-за коммунального ЧП в Мегионе Фото:

Следователи проводят проверку из-за коммунальной аварии, оставившей жителей Мегиона (ХМАО) без отопления в 40-градусный мороз. Об этом сообщили в окружном СК РФ.

«Лангепасским межрайонным следственным отделом СК России по ХМАО-Югре организована проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. По предварительным данным, 10 января 2023 года около 16 часов произошел прорыв теплотрассы в районе улицы Нефтяников города Мегиона», — сообщили в ведомстве. Более 10 домов остались без отопления и горячей воды, «причиной происшествия могла явиться изношенность теплотрассы», отметили в СК.

Следователи устанавливают обстоятельства ЧП. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Мегионе запустили котельную, работа которой была остановлена из-за аварии на теплоносителе. Коммунальщикам удалось устранить причину отключения теплоподачи в дома жителей.

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Следователи проводят проверку из-за коммунальной аварии, оставившей жителей Мегиона (ХМАО) без отопления в 40-градусный мороз. Об этом сообщили в окружном СК РФ. «Лангепасским межрайонным следственным отделом СК России по ХМАО-Югре организована проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. По предварительным данным, 10 января 2023 года около 16 часов произошел прорыв теплотрассы в районе улицы Нефтяников города Мегиона», — сообщили в ведомстве. Более 10 домов остались без отопления и горячей воды, «причиной происшествия могла явиться изношенность теплотрассы», отметили в СК. Следователи устанавливают обстоятельства ЧП. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее сообщалось, что в Мегионе запустили котельную, работа которой была остановлена из-за аварии на теплоносителе. Коммунальщикам удалось устранить причину отключения теплоподачи в дома жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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