СК ХМАО проводит проверку из-за аварии, оставившей Мегион без отопления в 40-градусный мороз

10 января 2023 в 22:09 Размер текста - 17 +

Следователи проводят проверку из-за коммунального ЧП в Мегионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следователи проводят проверку из-за коммунальной аварии, оставившей жителей Мегиона (ХМАО) без отопления в 40-градусный мороз. Об этом сообщили в окружном СК РФ. «Лангепасским межрайонным следственным отделом СК России по ХМАО-Югре организована проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. По предварительным данным, 10 января 2023 года около 16 часов произошел прорыв теплотрассы в районе улицы Нефтяников города Мегиона», — сообщили в ведомстве. Более 10 домов остались без отопления и горячей воды, «причиной происшествия могла явиться изношенность теплотрассы», отметили в СК. Следователи устанавливают обстоятельства ЧП. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее сообщалось, что в Мегионе запустили котельную, работа которой была остановлена из-за аварии на теплоносителе. Коммунальщикам удалось устранить причину отключения теплоподачи в дома жителей.

Следователи проводят проверку из-за коммунальной аварии, оставившей жителей Мегиона (ХМАО) без отопления в 40-градусный мороз. Об этом сообщили в окружном СК РФ. «Лангепасским межрайонным следственным отделом СК России по ХМАО-Югре организована проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. По предварительным данным, 10 января 2023 года около 16 часов произошел прорыв теплотрассы в районе улицы Нефтяников города Мегиона», — сообщили в ведомстве. Более 10 домов остались без отопления и горячей воды, «причиной происшествия могла явиться изношенность теплотрассы», отметили в СК. Следователи устанавливают обстоятельства ЧП. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее сообщалось, что в Мегионе запустили котельную, работа которой была остановлена из-за аварии на теплоносителе. Коммунальщикам удалось устранить причину отключения теплоподачи в дома жителей.