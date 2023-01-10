Депутат ГД: Запад вынудил Латвию «разгромить» Россию

Депутат Госдумы Дмитрий Белик, член комитета по международным делам, отреагировал на заявление МИДа Латвии, о приоритете разгрома России на внешнеполитическом поле. Об этом депутат рассказал телеканалу RT.
«Лишенная самостоятельности Латвия давно следует антироссийским курсом, заданным США и их союзниками. Желая угодить западным покровителям упражняется в русофобии, надеясь на мнимые блага и подачки», — прокомментировал в интервью RT Белик.
Депутат добавил, что Латвии следует сосредоточится на своих внутренних проблемах, а не грезить разгромом России. «Латвия, не имеющая возможности проводить адекватную внешнюю политику, сделала ее приоритетом ненависть к нашей стране», — добавил Белик.
Ранее URA.RU сообщало о скандальном заявлении МИД Латвии. Глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевич заявил о приоритете разгрома России.
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Депутат Госдумы Дмитрий Белик, член комитета по международным делам, отреагировал на заявление МИДа Латвии, о приоритете разгрома России на внешнеполитическом поле. Об этом депутат рассказал телеканалу RT. «Лишенная самостоятельности Латвия давно следует антироссийским курсом, заданным США и их союзниками. Желая угодить западным покровителям упражняется в русофобии, надеясь на мнимые блага и подачки», — прокомментировал в интервью RT Белик. Депутат добавил, что Латвии следует сосредоточится на своих внутренних проблемах, а не грезить разгромом России. «Латвия, не имеющая возможности проводить адекватную внешнюю политику, сделала ее приоритетом ненависть к нашей стране», — добавил Белик. Ранее URA.RU сообщало о скандальном заявлении МИД Латвии. Глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевич заявил о приоритете разгрома России.