Депутат ГД: Запад вынудил Латвию «разгромить» Россию Депутат Госдумы Белик: Латвия, подстрекаемая Западом грезит разгромом России 11 января 2023 в 00:12 Размер текста - 17 + Депутат ГД Белик считает, что Латвия — действует не самостоятельно на внешнеполитической арене Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутат Госдумы Дмитрий Белик, член комитета по международным делам, отреагировал на заявление МИДа Латвии, о приоритете разгрома России на внешнеполитическом поле. Об этом депутат рассказал телеканалу RT. «Лишенная самостоятельности Латвия давно следует антироссийским курсом, заданным США и их союзниками. Желая угодить западным покровителям упражняется в русофобии, надеясь на мнимые блага и подачки», — прокомментировал в интервью RT Белик. Депутат добавил, что Латвии следует сосредоточится на своих внутренних проблемах, а не грезить разгромом России. «Латвия, не имеющая возможности проводить адекватную внешнюю политику, сделала ее приоритетом ненависть к нашей стране», — добавил Белик. Ранее URA.RU сообщало о скандальном заявлении МИД Латвии. Глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевич заявил о приоритете разгрома России. Депутат Госдумы Дмитрий Белик, член комитета по международным делам, отреагировал на заявление МИДа Латвии, о приоритете разгрома России на внешнеполитическом поле. Об этом депутат рассказал телеканалу RT. «Лишенная самостоятельности Латвия давно следует антироссийским курсом, заданным США и их союзниками. Желая угодить западным покровителям упражняется в русофобии, надеясь на мнимые блага и подачки», — прокомментировал в интервью RT Белик. Депутат добавил, что Латвии следует сосредоточится на своих внутренних проблемах, а не грезить разгромом России. «Латвия, не имеющая возможности проводить адекватную внешнюю политику, сделала ее приоритетом ненависть к нашей стране», — добавил Белик. Ранее URA.RU сообщало о скандальном заявлении МИД Латвии. Глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевич заявил о приоритете разгрома России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям