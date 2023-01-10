Жительница ЯНАО купила в магазине гранаты с плесенью. Фото

11 января 2023 в 01:14 Размер текста - 17 +

Внутри фруктов оказалась плесень (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) местная жительница купила гранаты, в которых обнаружила плесень. Пост размещен в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте». «Будьте бдительны в магазине „Магнит“ при покупке гранатов по скидке», — написала София Глушкова. Автор прикрепила фотографии. В комментариях Татьяна Каткова выступила в защиту магазина, написав, что испорченный фрукт можно купить и в других местах. «Только что ели гранаты из „Магнита“, сладкие и красные. В любом магазине можно купить такое, внутрь заглянуть невозможно», — написала она. Ясмина Казавова посоветовала отнести гранат в магазин. «Раз на раз не приходится, просто берете приносите обратно, и никаких проблем», — добавила пользовательница. Также горожане пошутили, что из-за этого гранаты продают со скидкой. В пресс-службу сети магазинов «Магнит» отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не был получен. Ранее URA.RU писало, что жительница Лабытнанги пожаловалась на творожные сырки с плесенью. Она купила их в одном из магазинов города. Внутри фруктов оказалась плесень «Лабытнанги Info», «ВКонтакте» Жительница Лабытнанги утверждает, что купила гранаты в «Магните» «Лабытнанги Info», «ВКонтакте»

В Лабытнанги (ЯНАО) местная жительница купила гранаты, в которых обнаружила плесень. Пост размещен в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте». «Будьте бдительны в магазине „Магнит“ при покупке гранатов по скидке», — написала София Глушкова. Автор прикрепила фотографии. В комментариях Татьяна Каткова выступила в защиту магазина, написав, что испорченный фрукт можно купить и в других местах. «Только что ели гранаты из „Магнита“, сладкие и красные. В любом магазине можно купить такое, внутрь заглянуть невозможно», — написала она. Ясмина Казавова посоветовала отнести гранат в магазин. «Раз на раз не приходится, просто берете приносите обратно, и никаких проблем», — добавила пользовательница. Также горожане пошутили, что из-за этого гранаты продают со скидкой. В пресс-службу сети магазинов «Магнит» отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не был получен. Ранее URA.RU писало, что жительница Лабытнанги пожаловалась на творожные сырки с плесенью. Она купила их в одном из магазинов города.