10 января 2023
09 января 2023

Жительница ЯНАО купила в магазине гранаты с плесенью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, торговля, фрукты в ящиках, гранаты, фрукты
Внутри фруктов оказалась плесень (фото из архива) Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) местная жительница купила гранаты, в которых обнаружила плесень. Пост размещен в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте».

«Будьте бдительны в магазине „Магнит“ при покупке гранатов по скидке», — написала София Глушкова. Автор прикрепила фотографии.

В комментариях Татьяна Каткова выступила в защиту магазина, написав, что испорченный фрукт можно купить и в других местах. «Только что ели гранаты из „Магнита“, сладкие и красные. В любом магазине можно купить такое, внутрь заглянуть невозможно», — написала она. Ясмина Казавова посоветовала отнести гранат в магазин. «Раз на раз не приходится, просто берете приносите обратно, и никаких проблем», — добавила пользовательница. Также горожане пошутили, что из-за этого гранаты продают со скидкой.

В пресс-службу сети магазинов «Магнит» отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не был получен.

Ранее URA.RU писало, что жительница Лабытнанги пожаловалась на творожные сырки с плесенью. Она купила их в одном из магазинов города.

Внутри фруктов оказалась плесень
Жительница Лабытнанги утверждает, что купила гранаты в «Магните»

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В Лабытнанги (ЯНАО) местная жительница купила гранаты, в которых обнаружила плесень. Пост размещен в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте». «Будьте бдительны в магазине „Магнит“ при покупке гранатов по скидке», — написала София Глушкова. Автор прикрепила фотографии. В комментариях Татьяна Каткова выступила в защиту магазина, написав, что испорченный фрукт можно купить и в других местах. «Только что ели гранаты из „Магнита“, сладкие и красные. В любом магазине можно купить такое, внутрь заглянуть невозможно», — написала она. Ясмина Казавова посоветовала отнести гранат в магазин. «Раз на раз не приходится, просто берете приносите обратно, и никаких проблем», — добавила пользовательница. Также горожане пошутили, что из-за этого гранаты продают со скидкой. В пресс-службу сети магазинов «Магнит» отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не был получен. Ранее URA.RU писало, что жительница Лабытнанги пожаловалась на творожные сырки с плесенью. Она купила их в одном из магазинов города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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