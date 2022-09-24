24 сентября 2022
23 сентября 2022

В магазине в ЯНАО обнаружили сырки с плесенью

Жители Лабытнанги купили творожные сырки с плесенью
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Лабытнанги пожаловались на сырки с плесенью Фото:

Жительница Лабытнанги (ЯНАО) пожаловалась на творожные сырки с плесенью, купленные в одном из магазинов города. Пост появился в одном из сообществ «ВКонтакте».

«Уже не первый раз сталкиваемся в магазине Смак с абсолютно безответственным отношением с людям. Прецеденты через день! Никогда не ругаемся, не приносим, но тут уже, правда, чаша переполнена», — жалуется анонимный автор в группе «Лабытнанги Info».

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нового Уренгоя (ЯНАО) жалуются на кондитерский дом «Кристина», который продает торты с плесенью. Представители кондитерского дома рассказали, что по данному эпизоду будет произведена проверка.

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Жительница Лабытнанги (ЯНАО) пожаловалась на творожные сырки с плесенью, купленные в одном из магазинов города. Пост появился в одном из сообществ «ВКонтакте». «Уже не первый раз сталкиваемся в магазине Смак с абсолютно безответственным отношением с людям. Прецеденты через день! Никогда не ругаемся, не приносим, но тут уже, правда, чаша переполнена», — жалуется анонимный автор в группе «Лабытнанги Info». Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нового Уренгоя (ЯНАО) жалуются на кондитерский дом «Кристина», который продает торты с плесенью. Представители кондитерского дома рассказали, что по данному эпизоду будет произведена проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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