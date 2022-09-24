В магазине в ЯНАО обнаружили сырки с плесенью

Жители Лабытнанги купили творожные сырки с плесенью

Жители Лабытнанги пожаловались на сырки с плесенью Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жительница Лабытнанги (ЯНАО) пожаловалась на творожные сырки с плесенью, купленные в одном из магазинов города. Пост появился в одном из сообществ «ВКонтакте».

«Уже не первый раз сталкиваемся в магазине Смак с абсолютно безответственным отношением с людям. Прецеденты через день! Никогда не ругаемся, не приносим, но тут уже, правда, чаша переполнена», — жалуется анонимный автор в группе «Лабытнанги Info».

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нового Уренгоя (ЯНАО) жалуются на кондитерский дом «Кристина», который продает торты с плесенью. Представители кондитерского дома рассказали, что по данному эпизоду будет произведена проверка.