Военный аналитик Рожин: ЧВК «Вагнер» приступила к зачистке Соледара, в районе Артемовска ведутся бои

11 января 2023 в 00:11 Размер текста - 17 +

В ближайшие дни ВС РФ освободят Соледар, сообщил Рожин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к зачистке Соледара, в ближайшие дни город освободят. А в районе Артемовска продолжается штурм Клещеевки и Опытного. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин. «ЧВК Вагнер заняли центральные районы Соледара и приступили к зачистке города. <…> Фактически оборона Соледара находится в состоянии агонии. Основные силы ВСУ уже выведены из Соледара», — сообщает telegram-канал « Vоенкор Котенок Z » со ссылкой на Рожина. Эксперт также сообщил, что в районе Артемовска ведутся бои на ближних подступах к Красной Горе и Парасковеевке. По словам Рожина, оба поселка пока находятся под контролем ВСУ. «Трасса Артемовск — Соледар частично под огневым контролем ВС РФ. Можно ожидать, что достаточно скоро встанет вопрос отхода ВСУ в западную часть города на подготовленные позиции», — сообщил военный аналитик. Ранее российские военные окружают Бахмут (Артемовск) через село Парасковиевка. Сотрудники СБУ направились туда для сокращения случаев дезертирства в рядах ВСУ. Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, Соледар близок к освобождению ВС РФ. Поэтому для украинских военных остался единственный путь отступления.

Бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к зачистке Соледара, в ближайшие дни город освободят. А в районе Артемовска продолжается штурм Клещеевки и Опытного. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин. «ЧВК Вагнер заняли центральные районы Соледара и приступили к зачистке города. <…> Фактически оборона Соледара находится в состоянии агонии. Основные силы ВСУ уже выведены из Соледара», — сообщает telegram-канал «Vоенкор Котенок Z» со ссылкой на Рожина. Эксперт также сообщил, что в районе Артемовска ведутся бои на ближних подступах к Красной Горе и Парасковеевке. По словам Рожина, оба поселка пока находятся под контролем ВСУ. «Трасса Артемовск — Соледар частично под огневым контролем ВС РФ. Можно ожидать, что достаточно скоро встанет вопрос отхода ВСУ в западную часть города на подготовленные позиции», — сообщил военный аналитик. Ранее российские военные окружают Бахмут (Артемовск) через село Парасковиевка. Сотрудники СБУ направились туда для сокращения случаев дезертирства в рядах ВСУ. Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, Соледар близок к освобождению ВС РФ. Поэтому для украинских военных остался единственный путь отступления.