Байден удивился найденным в его офисе документам по Украине

Президент США Байден не может объяснить обнаруженные у него секретные документыФото: Официальный сайт президента Украины
Американский президент Джо Байден выразил удивление находке документов с разведданными об Украине, Иране и Великобритании в его офисе. Он так и не смог объяснить, откуда они там взялись.
«Я был проинформирован об этой находке и удивлен, узнав, что там были какие-то правительственные записи. Я не знаю, что находится в этих документах», — сказал Байден на пресс-конференции, запись которой опубликована на сайте Белого дома.
Документы были сданы в Национальный архив США. Минюст начал проверку факта обнаружения документов в частном офисе.
Ранее URA.RU сообщало об обнаружении 10 секретных документов в офисе президента США Байдена. Секретные бумаги содержали разведданные по Украине, Ирану и Великобритании.
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Американский президент Джо Байден выразил удивление находке документов с разведданными об Украине, Иране и Великобритании в его офисе. Он так и не смог объяснить, откуда они там взялись. «Я был проинформирован об этой находке и удивлен, узнав, что там были какие-то правительственные записи. Я не знаю, что находится в этих документах», — сказал Байден на пресс-конференции, запись которой опубликована на сайте Белого дома. Документы были сданы в Национальный архив США. Минюст начал проверку факта обнаружения документов в частном офисе. Ранее URA.RU сообщало об обнаружении 10 секретных документов в офисе президента США Байдена. Секретные бумаги содержали разведданные по Украине, Ирану и Великобритании.