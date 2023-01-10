Байден удивился найденным в его офисе документам по Украине

Байден не смог объяснить, как в его офисе оказались секретные разведданные по Украине

11 января 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Президент США Байден не может объяснить обнаруженные у него секретные документы Фото: Официальный сайт президента Украины Американский президент Джо Байден выразил удивление находке документов с разведданными об Украине, Иране и Великобритании в его офисе. Он так и не смог объяснить, откуда они там взялись. «Я был проинформирован об этой находке и удивлен, узнав, что там были какие-то правительственные записи. Я не знаю, что находится в этих документах», — сказал Байден на пресс-конференции, запись которой опубликована на сайте Белого дома. Документы были сданы в Национальный архив США. Минюст начал проверку факта обнаружения документов в частном офисе. Ранее URA.RU сообщало об обнаружении 10 секретных документов в офисе президента США Байдена. Секретные бумаги содержали разведданные по Украине, Ирану и Великобритании.

Американский президент Джо Байден выразил удивление находке документов с разведданными об Украине, Иране и Великобритании в его офисе. Он так и не смог объяснить, откуда они там взялись. «Я был проинформирован об этой находке и удивлен, узнав, что там были какие-то правительственные записи. Я не знаю, что находится в этих документах», — сказал Байден на пресс-конференции, запись которой опубликована на сайте Белого дома. Документы были сданы в Национальный архив США. Минюст начал проверку факта обнаружения документов в частном офисе. Ранее URA.RU сообщало об обнаружении 10 секретных документов в офисе президента США Байдена. Секретные бумаги содержали разведданные по Украине, Ирану и Великобритании.