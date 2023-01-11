Источник: Куйвашев отдаст пост министра ставленнице УГМК

Губернатор Свердловской области назначит нового министра агропрома

11 января 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев готовит назначение нового министра агропрома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новым министром агропромышленного комплекса Свердловской области может стать замглавы ведомства, бывший топ-менеджер «УГМК-Агро» Анна Кузнецова. В ближайшее время ее кандидатуру должен утвердить губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU два источника. В случае назначения Кузнецовой УГМК одержит аппаратную победу над Группой «Синара», которая тоже вела борьбу за пост. Смену руководства минагропрома обсуждают в правительстве еще с августа. Нынешнему главе ведомства Артему Бахтереву прочат отставку: у команды Куйвашева накопились претензии к 35-летнему управленцу, а сам он, по впечатлениям коллег, оказался не готов к чиновничьему ритму работы. Несмотря на имеющееся желание, оперативно заменить молодого министра оказалось некем — губернатор предпочел не принимать резких решений и в сентябре начал заслушивать предложения по кандидатам. Новость по теме Источник: Куйвашев готовит чистки в правительстве после Нового года Тогда же своих претендентов стали продвигать различные лоббисты, имеющие планы на свердловский рынок агропрома. Наибольшую активность проявили два бизнес-гиганта — «УГМК-Агро» и «Синара». Именно между ними разыгралось самое ожесточенное аппаратное противостояние. Победу в итоге, по словам источника URA.RU, одержали первые: выбор пал на замминистра Анну Кузнецову, которая тесно связана с УГМК — до прихода в правительство она занимала различные посты в аграрной «дочке» холдинга. «Кузнецова рассматривается как единственный претендент. Вопрос с ее назначением решен на 99 процентов», — передает собеседник, знакомый с деталями перестановки. По оценке другого источника во власти, Куйвашев может представить Кузнецову в качестве министра уже «в самые ближайшие дни». Официально в департаменте информполитики региона заявили URA.RU, что все кадровые решения комментируют лишь по факту их принятия. Возможное повышение Кузнецовой ознаменует смену покровителя министерства агропрома. Действующий глава Бахтерев — ставленник «Синары», и считалось, что с его приходом компания усиливает позиции. Теперь же министерство может перейти в зону влияния УГМК. Впрочем, близкий к холдингу собеседник настаивает, что окончательно никакие решения еще не приняты, и у Бахтерева есть небольшой шанс сохраниться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новым министром агропромышленного комплекса Свердловской области может стать замглавы ведомства, бывший топ-менеджер «УГМК-Агро» Анна Кузнецова. В ближайшее время ее кандидатуру должен утвердить губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU два источника. В случае назначения Кузнецовой УГМК одержит аппаратную победу над Группой «Синара», которая тоже вела борьбу за пост. Смену руководства минагропрома обсуждают в правительстве еще с августа. Нынешнему главе ведомства Артему Бахтереву прочат отставку: у команды Куйвашева накопились претензии к 35-летнему управленцу, а сам он, по впечатлениям коллег, оказался не готов к чиновничьему ритму работы. Несмотря на имеющееся желание, оперативно заменить молодого министра оказалось некем — губернатор предпочел не принимать резких решений и в сентябре начал заслушивать предложения по кандидатам. Тогда же своих претендентов стали продвигать различные лоббисты, имеющие планы на свердловский рынок агропрома. Наибольшую активность проявили два бизнес-гиганта — «УГМК-Агро» и «Синара». Именно между ними разыгралось самое ожесточенное аппаратное противостояние. Победу в итоге, по словам источника URA.RU, одержали первые: выбор пал на замминистра Анну Кузнецову, которая тесно связана с УГМК — до прихода в правительство она занимала различные посты в аграрной «дочке» холдинга. «Кузнецова рассматривается как единственный претендент. Вопрос с ее назначением решен на 99 процентов», — передает собеседник, знакомый с деталями перестановки. По оценке другого источника во власти, Куйвашев может представить Кузнецову в качестве министра уже «в самые ближайшие дни». Официально в департаменте информполитики региона заявили URA.RU, что все кадровые решения комментируют лишь по факту их принятия. Возможное повышение Кузнецовой ознаменует смену покровителя министерства агропрома. Действующий глава Бахтерев — ставленник «Синары», и считалось, что с его приходом компания усиливает позиции. Теперь же министерство может перейти в зону влияния УГМК. Впрочем, близкий к холдингу собеседник настаивает, что окончательно никакие решения еще не приняты, и у Бахтерева есть небольшой шанс сохраниться.