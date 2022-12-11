Источник: Куйвашев готовит чистки в правительстве после Нового года

Несколько министров покинут правительство Свердловской области в начале 2023 года

Евгений Куйвашев может изменить состав правительства в ближайшие месяцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сразу несколько министров Свердловской области, недавно получивших назначение, могут покинуть региональное правительство в начале 2023 года. Как сообщил URA.RU источник во власти, такая договоренность якобы существует между губернатором Евгением Куйвашевым и главами ряда ведомств. До момента отставки, по данным другого инсайдера, будет идти подбор сменщиков.

В середине сентября свердловское правительство в полном составе ушло в отставку. В течение следующих трех месяцев губернатор Куйвашев, заново формируя свой кабмин, переназначил подавляющее большинство подчиненных. К неожиданности политтусовки, сохранили должности и те министры, которым в силу разных причин на протяжении нескольких месяцев прочили отставку. На позиции некоторых даже шел активный кастинг, однако новые фамилии в правительстве так и не появились.

Источник URA.RU, близкий к губернатору, пояснил, что продление полномочий нескольких министров было временной мерой. По словам собеседника, в ноябре руководство области приняло решение закрыть проблемные позиции знакомыми персонами, а не назначать новичков в экстренном порядке. «[Куйвашев решил, что] в конце года отправлять людей в отставку не стоит», — пояснил инсайдер.

Другой собеседник во власти заявил, что губернатор лично поставил в известность каждого такого министра, что переназначение является временным. Речь, по данным источника, идет о двух-трех чиновниках (назвать конкретные фамилии инсайдер затруднился). Ожидается, что они доработают как минимум до конца февраля: «К этому моменту найдут сменщиков». В департаменте информполитики получить оперативный комментарий URA.RU не удалось, на запрос агентства там пока не ответили.

С начала осени источники URA.RU называли наиболее вероятных претендентов на уход из кабмина. Отставку предрекали главе министерства строительства Михаилу Волкову, на пост которого шел неофициальный просмотр кандидатов. Много разговоров шло об уходе министра здравоохранения Андрея Карлова, которого решили сохранить в последний момент. В числе отставников называется и глава минАПК Артем Бахтерев, которого Куйвашев до сих пор не утвердил в должности. Один из вариантов предусматривает, что Бахтерев также будет назначен — но лишь временно.