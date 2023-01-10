СКР возбудил уголовное дело из-за пожара в ХМАО

В пожаре погибли 2-летний ребенок и его 34-летний отец
Нефтеюганский отдел СК РФ по ХМАО возбудил уголовное дело после пожара в Нефтеюганске. Об это сообщает пресс-служба ведомства.
«Дело возбуждено по 109 статье УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В результате пожара погиб 2-летний ребенок и его 34-летний отец. Кроме того 31-летняя мать погибшего ребенка и еще один 8-летний ребенок госпитализированы», — уточнили в СК РФ по ХМАО.
Ранее URA.RU рассказывало, что пожар начался около двух часов ночи. Прокуратура ХМАО организовала проверку.
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