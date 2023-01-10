10 января 2023

СКР возбудил уголовное дело из-за пожара в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
В пожаре погибли 2-летний ребенок и его 34-летний отец Фото:

Нефтеюганский отдел СК РФ по ХМАО возбудил уголовное дело после пожара в Нефтеюганске. Об это сообщает пресс-служба ведомства.

«Дело возбуждено по 109 статье УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В результате пожара погиб 2-летний ребенок и его 34-летний отец. Кроме того 31-летняя мать погибшего ребенка и еще один 8-летний ребенок госпитализированы», — уточнили в СК РФ по ХМАО.

Ранее URA.RU рассказывало, что пожар начался около двух часов ночи. Прокуратура ХМАО организовала проверку.

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Нефтеюганский отдел СК РФ по ХМАО возбудил уголовное дело после пожара в Нефтеюганске. Об это сообщает пресс-служба ведомства. «Дело возбуждено по 109 статье УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В результате пожара погиб 2-летний ребенок и его 34-летний отец. Кроме того 31-летняя мать погибшего ребенка и еще один 8-летний ребенок госпитализированы», — уточнили в СК РФ по ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало, что пожар начался около двух часов ночи. Прокуратура ХМАО организовала проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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