Прокуратура ХМАО запустила проверку из-за пожара в Нефтеюганске

Прокуратура ХМАО взяла расследование причин пожара на контроль
Прокуратура ХМАО организовала проверку по факту пожара в Нефтеюганске, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту пожара в многоквартирном жилом доме, расположенном в Нефтеюганске. В результате возгорания погибли 2 человека, в том числе один несовершеннолетний. Результаты проверки постановлены прокуратурой округа на контроль», — уточнили в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало, что пожар начался около двух часов ночи. В результате возгорания пострадало 4 человека, 2 из них погибли.
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