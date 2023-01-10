10 января 2023

Прокуратура ХМАО запустила проверку из-за пожара в Нефтеюганске

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура ХМАО взяла расследование причин пожара на контроль Фото:

Прокуратура ХМАО организовала проверку по факту пожара в Нефтеюганске, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту пожара в многоквартирном жилом доме, расположенном в Нефтеюганске. В результате возгорания погибли 2 человека, в том числе один несовершеннолетний. Результаты проверки постановлены прокуратурой округа на контроль», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что пожар начался около двух часов ночи. В результате возгорания пострадало 4 человека, 2 из них погибли.

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Прокуратура ХМАО организовала проверку по факту пожара в Нефтеюганске, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту пожара в многоквартирном жилом доме, расположенном в Нефтеюганске. В результате возгорания погибли 2 человека, в том числе один несовершеннолетний. Результаты проверки постановлены прокуратурой округа на контроль», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что пожар начался около двух часов ночи. В результате возгорания пострадало 4 человека, 2 из них погибли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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