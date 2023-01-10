Первый организатор пермского фестиваля «Небесная ярмарка» опасается его закрытия

Амир Махмудов, соорганизатор первого фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка», бывший мэр Кунгура, где уже 20 лет проходит праздник, опасается его закрытия. Ежегодное мероприятие, ставшее визитной карточкой не только Кунгура, но и всего Пермского края, уже утратило свою спортивную составляющую, отмечает Махмудов.
«Соревнований воздухоплавательного характера в Едином календаре спортивных мероприятий (в августе), утвержденных Министерством спорта России, на территории Пермского края — НЕТ. Ежели организаторы уверены, что „масштабная шоу-программа“, с песнями, плясками, „звездами“ и поставленные на фоне грандиозной сцены три, пять, восемь тепловых аэростатов и есть спортивно-зрелищный фестиваль, то мне жаль их. Это, простите меня, не „Небесная ярмарка“. Это — жалкая пародия на брендовый Фестиваль, аналогов которому на нашей земле никогда не было и возможно не будет», — пишет Махмудов в соцсетях.
Он отмечает, что ранее в рамках фестиваля проводились рейтинговые Чемпионаты страны, разыгрывался Кубок России и Евроазиатский Кубок. В 2023 году в Прикамье пройдет только Чемпионат Приволжского Федерального округа. Но он состоится до фестиваля — с 27 по 30 июля — и не в Кунгуре, а в селе Посад Кишертского муниципального округа.
Происходящее с «Небесной ярмаркой» ее первый соорганизатор называет агонией и просит чиновников минспорта и федерация воздухоплавательного спорта Пермского края раскрыть карты, рассказав о своем видении развития этого вида в Прикамье. URA.RU направило в ведомства свой запрос.
Первый фестиваль воздухоплавателей «Небесная ярмарка» прошел в июле 2002 года. Тогда в нем приняли участие всего шесть аэростатов. В 2022 году из-за санкций он лишился международного статуса, но собрал тысячи зрителей. В 2023 году ярмарка сменит прописку и пройдет уже не в Кунгуре, а рядом с деревней Теплая.
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Амир Махмудов, соорганизатор первого фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка», бывший мэр Кунгура, где уже 20 лет проходит праздник, опасается его закрытия. Ежегодное мероприятие, ставшее визитной карточкой не только Кунгура, но и всего Пермского края, уже утратило свою спортивную составляющую, отмечает Махмудов. «Соревнований воздухоплавательного характера в Едином календаре спортивных мероприятий (в августе), утвержденных Министерством спорта России, на территории Пермского края — НЕТ. Ежели организаторы уверены, что „масштабная шоу-программа“, с песнями, плясками, „звездами“ и поставленные на фоне грандиозной сцены три, пять, восемь тепловых аэростатов и есть спортивно-зрелищный фестиваль, то мне жаль их. Это, простите меня, не „Небесная ярмарка“. Это — жалкая пародия на брендовый Фестиваль, аналогов которому на нашей земле никогда не было и возможно не будет», — пишет Махмудов в соцсетях. Он отмечает, что ранее в рамках фестиваля проводились рейтинговые Чемпионаты страны, разыгрывался Кубок России и Евроазиатский Кубок. В 2023 году в Прикамье пройдет только Чемпионат Приволжского Федерального округа. Но он состоится до фестиваля — с 27 по 30 июля — и не в Кунгуре, а в селе Посад Кишертского муниципального округа. Происходящее с «Небесной ярмаркой» ее первый соорганизатор называет агонией и просит чиновников минспорта и федерация воздухоплавательного спорта Пермского края раскрыть карты, рассказав о своем видении развития этого вида в Прикамье. URA.RU направило в ведомства свой запрос. Первый фестиваль воздухоплавателей «Небесная ярмарка» прошел в июле 2002 года. Тогда в нем приняли участие всего шесть аэростатов. В 2022 году из-за санкций он лишился международного статуса, но собрал тысячи зрителей. В 2023 году ярмарка сменит прописку и пройдет уже не в Кунгуре, а рядом с деревней Теплая.