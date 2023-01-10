Первый организатор пермского фестиваля «Небесная ярмарка» опасается его закрытия

Воздушный шар — одна из визитных карточек Кунгура Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Амир Махмудов, соорганизатор первого фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка», бывший мэр Кунгура, где уже 20 лет проходит праздник, опасается его закрытия. Ежегодное мероприятие, ставшее визитной карточкой не только Кунгура, но и всего Пермского края, уже утратило свою спортивную составляющую, отмечает Махмудов.

«Соревнований воздухоплавательного характера в Едином календаре спортивных мероприятий (в августе), утвержденных Министерством спорта России, на территории Пермского края — НЕТ. Ежели организаторы уверены, что „масштабная шоу-программа“, с песнями, плясками, „звездами“ и поставленные на фоне грандиозной сцены три, пять, восемь тепловых аэростатов и есть спортивно-зрелищный фестиваль, то мне жаль их. Это, простите меня, не „Небесная ярмарка“. Это — жалкая пародия на брендовый Фестиваль, аналогов которому на нашей земле никогда не было и возможно не будет», — пишет Махмудов в соцсетях.

Он отмечает, что ранее в рамках фестиваля проводились рейтинговые Чемпионаты страны, разыгрывался Кубок России и Евроазиатский Кубок. В 2023 году в Прикамье пройдет только Чемпионат Приволжского Федерального округа. Но он состоится до фестиваля — с 27 по 30 июля — и не в Кунгуре, а в селе Посад Кишертского муниципального округа.

Происходящее с «Небесной ярмаркой» ее первый соорганизатор называет агонией и просит чиновников минспорта и федерация воздухоплавательного спорта Пермского края раскрыть карты, рассказав о своем видении развития этого вида в Прикамье. URA.RU направило в ведомства свой запрос.

Первый фестиваль воздухоплавателей «Небесная ярмарка» прошел в июле 2002 года. Тогда в нем приняли участие всего шесть аэростатов. В 2022 году из-за санкций он лишился международного статуса, но собрал тысячи зрителей. В 2023 году ярмарка сменит прописку и пройдет уже не в Кунгуре, а рядом с деревней Теплая.