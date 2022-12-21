Место и время пермского фестиваля «Небесная ярмарка» вновь изменили

Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» пройдет около деревни Теплая Пермского края в августе

22 декабря 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Любоваться воздушными шарами под Кунгуром можно будет в августе Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка», ежегодно проходящий в Кунгуре Пермского края, переезжает в деревню Теплая. Ранее сообщалось, что он состоится в поселке Плеханово, но власти сочли более удаленную от города площадку выгодней. Как рассказал глава Кунгурского округа Вадим Лысанов, земли для праздника воздушных шаров муниципалитету подарил местный колхоз. «Заключил соглашение о сотрудничестве с председателем сельскохозяйственного производственного коллектива „Колхоз им. Чапаева“ Ольгой Поповой. В рамках соглашения Ольга Михайловна подписала договор дарения земельного участка площадью 8 га рядом с д. Теплая в собственность нашего муниципалитета. Именно там в 2023 году планируется провести Международный фестиваль воздухоплавания „Небесная ярмарка“», — сообщил Лысанов в соцсетях. Мэр также отметил, что фестиваль состоится в августе 2023 года, а не в конце июня, как планировалось. Ранее из постановления правительства Пермского края о днях ограничения продажи алкоголя стало известно, что «Небесная ярмарка» из Кунгура переедет в село Плеханово, а пройдет фестиваль с 24 июня по 1 июля. Как пояснили URA.RU в мэрии Кунгура, такой вариант действительно рассматривался. Но взвесив все плюсы и минусы, власти решили провести праздник в августе и на территории близ деревни Теплая, которая находится в 15 км от Кунгура. В постановление правительства позже внесут изменения. В самом Кунгуре фестиваль решено не проводить из-за реконструкции стадиона «Труд». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка», ежегодно проходящий в Кунгуре Пермского края, переезжает в деревню Теплая. Ранее сообщалось, что он состоится в поселке Плеханово, но власти сочли более удаленную от города площадку выгодней. Как рассказал глава Кунгурского округа Вадим Лысанов, земли для праздника воздушных шаров муниципалитету подарил местный колхоз. «Заключил соглашение о сотрудничестве с председателем сельскохозяйственного производственного коллектива „Колхоз им. Чапаева“ Ольгой Поповой. В рамках соглашения Ольга Михайловна подписала договор дарения земельного участка площадью 8 га рядом с д. Теплая в собственность нашего муниципалитета. Именно там в 2023 году планируется провести Международный фестиваль воздухоплавания „Небесная ярмарка“», — сообщил Лысанов в соцсетях. Мэр также отметил, что фестиваль состоится в августе 2023 года, а не в конце июня, как планировалось. Ранее из постановления правительства Пермского края о днях ограничения продажи алкоголя стало известно, что «Небесная ярмарка» из Кунгура переедет в село Плеханово, а пройдет фестиваль с 24 июня по 1 июля. Как пояснили URA.RU в мэрии Кунгура, такой вариант действительно рассматривался. Но взвесив все плюсы и минусы, власти решили провести праздник в августе и на территории близ деревни Теплая, которая находится в 15 км от Кунгура. В постановление правительства позже внесут изменения. В самом Кунгуре фестиваль решено не проводить из-за реконструкции стадиона «Труд».