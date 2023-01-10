На церемонию Алексея Орлова (справа) прибыли два его предшественника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В администрации Екатеринбурга торжественно открыли барельеф с портретом бывшего мэра Евгения Ройзмана, включенного Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Церемонию в присутствии десятков журналистов провели нынешний градоначальник Алексей Орлов и два его предшественника. А первый постсоветский глава Аркадий Чернецкий (1992-2010) мероприятие по какой-то причине пропустил, обратил внимание корреспондент URA.RU.

О том, что Орлов решил увековечить Ройзмана и сенатора Александра Высокинского (мэр в 2018—2020 годах), стало известно в начале января. Портретов обоих политиков не было в так называемой «Галерее глав», которая находится на третьем этаже администрации, и Орлов взялся исправить это. Бронзовые барельефы с изображениями двух экс-мэров установили в новогодние праздники, а на 11 января наметили торжественное открытие.

Вместе с Орловым на церемонию прибыли двое бывших градоначальников — Высокинский и Евгений Порунов (2010-2013). Также перед публикой предстали Александр Якоб (при Ройзмане был главой администрации), Яков Силин (бывший спикер думы) и Виктор Тестов (в 2018-м полгода руководил городом в статусе и. о.). Для них провели экскурсию по «Галерее глав» и рассказали почти обо всех градоначальниках с 1751 года — до Василия Гудкова (1975-1980).

Комментируя появление портрета Ройзмана, Орлов дал понять, что «иноагентский» статус его предшественника не имеет значения. «Это человек, которого избрали. В 2013 году это был всенародно избранный глава Екатеринбурга. Из песни слов, извините меня, не выкинешь. Поэтому я считаю, что это просто историческая справедливость», — объяснил Орлов.

По его словам, городские власти изначально собирались открыть два барельефа в начале 2023 года, в который Екатеринбург отпразднует свое 300-летие. «Все-таки это [экспозиция] требовало определенного ремонта, фрагмент стены заменили за новогодние каникулы, чтобы не создавать неудобств работникам на этом этаже», — пояснил глава.

Изображение признанного иноагентом Евгения Ройзмана расположилось между барельефами Евгения Порунова и Александра Якоба Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Александр Высокинский, руководивший городом в 2018—2020 годах, искал, чем барельеф похож на него. «Как минимум прической», — потроллил его Орлов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU