Мэру Екатеринбурга запретили звать Ройзмана* на встречу глав

Евгений Ройзман находится под следствием с августа 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) не стали звать на встречу главы города Алексея Орлова с предшественниками, намеченную на 11 января. По рекомендации правового департамента мэрии Ройзману будет лишь направлено уведомление о том, что в горадминистрации появился его барельеф.

О том, что Орлов решил увековечить его и сенатора Александра Высокинского (был мэром до Орлова, в 2018—2020 годах), URA.RU рассказало накануне. Таким образом градоначальник «восстановил историческую справедливость», объясняли чиновники: ведь Ройзман и Высокинский единственные из бывших мэров, чьих изображений в бронзе не было в так называемой «Галерее глав». Она располагается на третьем этаже мэрии, в той части, где находятся кабинеты Орлова и его замов. Собственно, по поводу обновления галереи Орлов и решил собрать предшественников.

Ройзман был мэром в 2013—2018 годах. Тогда этим статусом нарекали спикера думы. Реальные же полномочия находились в руках сити-менеджера — главы администрации. В августе 2022-го силовики задержали Ройзмана по делу о дискредитации армии РФ. Несмотря на позицию обвинения, суд избрал Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий. Среди прочего ему нельзя посещать публичные мероприятия и пользоваться интернетом. А в список иноагентов Ройзмана внесли в ноябре. Изначально, по данным URA.RU, его хотели позвать на встречу 11 января, и даже изучали возможность, как вручить приглашение.

«Но юристы сказали, что делать этого нельзя — из-за судебных ограничений. Поэтому Ройзману будет направлено уведомление о том, что городские власти воздают должное историческому прошлому города (распоряжение [экс-мэра Аркадия] Чернецкого от 1996 года), и в соответствии с этим разместили его барельеф в Галерее глав», — поделился источник.

Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов рассказал корреспонденту, что Ройзман не пошел бы в любом случае. Мероприятие, задуманное Орловым, попадает под определение публичного, отметил Идамжапов.

Интересно, что на табличке в галерее, где перечислены градоначальники, пометки о том, что Ройзман признан иноагентом, нет. В заключении юристов горадминистрации утверждается, что такое упоминание и не нужно. Об этом же URA.RU заявил юрист Георгий Краснов из адвокатской группы «Логард». «Во-первых, барельеф установлен по инициативе администрации города и за бюджетные средства в рамках традиции упоминания предыдущих градоначальников (не является „материалом, созданным или распространяемым иностранным агентом“. Во-вторых, очевидно, что этот барельеф не является информацией, касающейся деятельности Евгения Вадимовича как „иностранного агента“ — он является мэром Екатеринбурга с 2013 по 2018 год, а статус „иностранного агента“ ему присвоили в 2022 году (никакой взаимосвязи)», — объяснил Краснов.

Барельеф Евгения Ройзмана находится в центре Фото: читатель URA.RU

Пометок о том, что политик признан иноагентом, нет Фото: читатель URA.RU

*Евгений Ройзман внесен в реестр иноагентов решением Минюста РФ