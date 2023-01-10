Бывший член ОПГ «Локомотив» уехал на фронт вместе с другими курганцами

Бывшие участники курганской группировки «Локомотив» уехали в зону СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Курганской области и бывший член ОПГ «Локомотив» Сергей Лосев (по прозвищу Лось) уехал в зону СВО. Вслед за ним на фронт также отправились другие курганцы, которые были близки к криминальному миру, рассказали URA.RU источники, знакомые с ситуацией.

«Лосев отправился на фронт. Он сам хотел принять участие в боевых действиях. Не мог оставаться в тылу и ничего не делать. Вслед за ним уехали и другие когда-то причастные к ОПГ „Локомотив“, из той части группировки, которая выступает против торговли наркотиками», — рассказали источники из криминального мира.

Среди тех курганцев, которые уехали вслед за Лосевым были и спортсмены. Один из них, по словам инсайдеров, стал инструктором в ЧВК Вагнер. «У него большой опыт работы тренером по смешанным единоборствам (ММА). Он даже силовиков периодически в Кургане тренировал», — уточнил источник.

URA.RU сообщало, что курганец Сергей Лосев был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью человека, вследствие чего пострадавший умер. В 2017 году Лосев был приговорен к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы.

Источники не объяснили, вышел ли Лосев из колонии по УДО, либо направился в зону боевых действий вместе с другими заключенными после вступления в ряды военной компании. Ранее URA.RU информировало, что курганцы видели возле местного аэропорта несколько спецмашин УФСИН. Они выезжали на взлетную полосу, где находился самолет, похожий на военный борт.