Таиланд будет брать деньги с туристов за въезд в страну

11 января 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

За проезд в Таиланд туристам нужно будет заплатить девять долларов, пишет газета Анастасия Гусарова © URA.RU В Таиланде с иностранных туристов будут брать деньги в размере 300 бат (9 долларов) за въезд в страну. Об этом сообщает таиландская газета Bangkok Post. «Власти планируют начать взимать сбор в размере 300 бат с иностранных туристов. <...> Cобранные деньги будут использованы для поддержки посетителей, пострадавших в авариях, и развития туристических направлений», — приводит газета слова министра туризма и спорта Фифата Ратчакитпракарна. Взымать средства планируется с июня 2023 года. В то же время подчеркивается, что с иностранцев, которые приехали на работу, сбор не планируется. Министр предполагает, что в этом году Таиланд посетят около 25 миллионов туристов. В ноябре 2022 года сообщалось, что граждане РФ смогут ездить в Таиланд без ограничений. То есть, не нужно будет соблюдать карантин или предоставлять дополнительные документы. Минздрав Таиланда отменил проверки вакцинации от COVID-19 при въезде в страну, сообщает телеканал 360. Ранее были перечислены популярные страны для отдыха в новогодние праздники. В список также вошел Таиланд, пишет «Национальная служба новостей».

В Таиланде с иностранных туристов будут брать деньги в размере 300 бат (9 долларов) за въезд в страну. Об этом сообщает таиландская газета Bangkok Post. «Власти планируют начать взимать сбор в размере 300 бат с иностранных туристов. <...> Cобранные деньги будут использованы для поддержки посетителей, пострадавших в авариях, и развития туристических направлений», — приводит газета слова министра туризма и спорта Фифата Ратчакитпракарна. Взымать средства планируется с июня 2023 года. В то же время подчеркивается, что с иностранцев, которые приехали на работу, сбор не планируется. Министр предполагает, что в этом году Таиланд посетят около 25 миллионов туристов. В ноябре 2022 года сообщалось, что граждане РФ смогут ездить в Таиланд без ограничений. То есть, не нужно будет соблюдать карантин или предоставлять дополнительные документы. Минздрав Таиланда отменил проверки вакцинации от COVID-19 при въезде в страну, сообщает телеканал 360. Ранее были перечислены популярные страны для отдыха в новогодние праздники. В список также вошел Таиланд, пишет «Национальная служба новостей».