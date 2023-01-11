«Союз женщин России» и «Комитет семей воинов Отечества» направили машину с помощью для мобилизованных свердловчан

Общественницы направили машину с помощью для мобилизованных свердловчан Фото: Полина Зиновьева

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Свердловские отделения «Союза женщин России» и «Комитета семей воинов Отечества» направили машину с помощью для мобилизованных свердловчан. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Сегодня мобилизованным отправляется не первый груз. Уверена, что и в дальнейшем союз будет проявлять активность на благо всех, кто в этом нуждается», — сказала председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Руководитель свердловского отделения союза Ирина Чемезова подчеркнула, что главная задача организации в целом — защита женщин, но сейчас общественники изменили акценты работы. «Главное, чтобы наши мобилизованные чувствовали защиту и нашу поддержку», — отметила девушка.

Ранее URA.RU сообщало, что «Женская гвардия Урала» собрала 300 тысяч рублей бойцам СВО на ежегодном благотворительном балу. Почетными гостями бала стали уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, 19-летний замначальника штаба стрелкового полка Первой Славянской бригады Анатолий Юшко, заместитель командира разведки Первой Славянской бригады Роман Лихачев и военный корреспондент URA.RU Евгений Линин.