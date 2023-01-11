Foreign Policy: Турция поставляет на Украину кассетные боеприпасы времен холодной войны

Турция поставляет Украине боеприпасы, которые не может США, пишет американский журнал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Турция предоставляет Украине боеприпасы в виде кассетных бомб времен холодной войны. До этого Киев просил США предоставить им данные боеприпасы, но те отказались, ссылаясь на запрет. Об этом пишет Foreign Policy.

«Турция начала отправлять Украине разработанную США кассетную бомбу с артиллерийским обстрелом в конце 2022 года, после нескольких месяцев, когда Киев умолял администрацию президента США Джо Байдена предоставить боеприпасы. <…> Усовершенствованные партии боеприпасов двойного назначения (DPICM), которые были изготовлены в эпоху холодной войны по соглашению о совместном производстве с США», — пишет издание, ссылаясь на официальные лица страны.

При этом авторы американского журнала отмечают, что Вашингтон отказал Киеву в поставке данных боеприпасов, ссылаясь на собственное законодательство. Штатам запрещено экспортировать DPICM из-за высокого уровня брака. Данные боеприпасы разрывного типа предназначены для уничтожения танков. Тем не менее авторы издания отмечают, что США, как и Турция, не подписывали Конвенцию по кассетным боеприпасам от 2008 года. Она как раз и запрещает использование, передачу и накопление такого вооружения.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган увидел в ситуации на Украине выгоду для торговцев оружием. Также он заверял, что его страну интересует только мир. Также в Турции заявляли, что Украина имеет возможность направить турецкие беспилотники Bayraktar против Анкары. Глава МИД Турции уточнял, что поддерживает план по урегулированию конфликта на Украине дипломатическим путем, сообщает телеканал 360. Также сообщалось, что Запад и Восток попали в зависимость от Эрдогана, пишет Life .

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина — защитить мирное население Донбасса.