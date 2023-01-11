В Кремле ответили на угрозы G7 по двум ценовым потолкам на нефть из РФ

Россия будет делать все, чтобы обеспечить свои интересы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об угрозах стран G7, касаемо санкционного давления в виде ценовых потолков.
«С ходу вряд ли вам кто-то это скажет. Россия будет делать все, чтобы обеспечить свои интересы. Любые санкционные меры будут встречать ответ, Россия будет балансировать свои интересы. Рынок позволяет это делать», — отметил он в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее сообщалось, что Индия допускает присоединение к потолку цен на нефть из России в случае ее подорожания. США и другие страны Запада начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине.
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