В Кремле ответили на угрозы G7 по двум ценовым потолкам на нефть из РФ

Песков: любые санкционные меры против РФ будут встречать ответ

11 января 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать отстаивать свои интересы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия будет делать все, чтобы обеспечить свои интересы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об угрозах стран G7, касаемо санкционного давления в виде ценовых потолков. «С ходу вряд ли вам кто-то это скажет. Россия будет делать все, чтобы обеспечить свои интересы. Любые санкционные меры будут встречать ответ, Россия будет балансировать свои интересы. Рынок позволяет это делать», — отметил он в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что Индия допускает присоединение к потолку цен на нефть из России в случае ее подорожания. США и другие страны Запада начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине.

Россия будет делать все, чтобы обеспечить свои интересы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об угрозах стран G7, касаемо санкционного давления в виде ценовых потолков. «С ходу вряд ли вам кто-то это скажет. Россия будет делать все, чтобы обеспечить свои интересы. Любые санкционные меры будут встречать ответ, Россия будет балансировать свои интересы. Рынок позволяет это делать», — отметил он в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что Индия допускает присоединение к потолку цен на нефть из России в случае ее подорожания. США и другие страны Запада начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине.