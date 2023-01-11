В Кремле ответили на угрозы G7 по двум ценовым потолкам на нефть из РФ

Песков: любые санкционные меры против РФ будут встречать ответ
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© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать отстаивать свои интересы Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия будет делать все, чтобы обеспечить свои интересы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об угрозах стран G7, касаемо санкционного давления в виде ценовых потолков.

«С ходу вряд ли вам кто-то это скажет. Россия будет делать все, чтобы обеспечить свои интересы. Любые санкционные меры будут встречать ответ, Россия будет балансировать свои интересы. Рынок позволяет это делать», — отметил он в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее сообщалось, что Индия допускает присоединение к потолку цен на нефть из России в случае ее подорожания. США и другие страны Запада начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине.

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Россия будет делать все, чтобы обеспечить свои интересы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об угрозах стран G7, касаемо санкционного давления в виде ценовых потолков. «С ходу вряд ли вам кто-то это скажет. Россия будет делать все, чтобы обеспечить свои интересы. Любые санкционные меры будут встречать ответ, Россия будет балансировать свои интересы. Рынок позволяет это делать», — отметил он в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что Индия допускает присоединение к потолку цен на нефть из России в случае ее подорожания. США и другие страны Запада начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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