10 января 2023

Курганского военного наградили по поручению президента РФ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение
По приказу президента РФ Путина курганского военного наградили медалью Жукова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганского военнослужащего Анатолия Приданникова по приказу президента России Владимира Путина наградили медалью Жукова. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Кетовского округа Олег Язовских.

«Совместно с военным комиссаром Кетовского, Половинского и Притобольного районов в соответствие с Указом Президента РФ 11 января вручили нашему бойцу Анатолию Приданникову медаль Жукова», — указано в посте. Мужчина был призван на службу 5 декабря 2019 года, во время службы выполнял боевые задачи в ходе специальной военной операции. Администрация округа и представители военкомата поблагодарили военного за отвагу и пожелали крепкого здоровья.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

Курганского военного наградили медалью Жукова по приказу президента РФ
Фото:

Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».

Курганского военнослужащего Анатолия Приданникова по приказу президента России Владимира Путина наградили медалью Жукова. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Кетовского округа Олег Язовских. «Совместно с военным комиссаром Кетовского, Половинского и Притобольного районов в соответствие с Указом Президента РФ 11 января вручили нашему бойцу Анатолию Приданникову медаль Жукова», — указано в посте. Мужчина был призван на службу 5 декабря 2019 года, во время службы выполнял боевые задачи в ходе специальной военной операции. Администрация округа и представители военкомата поблагодарили военного за отвагу и пожелали крепкого здоровья. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...