По приказу президента РФ Путина курганского военного наградили медалью Жукова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганского военнослужащего Анатолия Приданникова по приказу президента России Владимира Путина наградили медалью Жукова. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Кетовского округа Олег Язовских.

«Совместно с военным комиссаром Кетовского, Половинского и Притобольного районов в соответствие с Указом Президента РФ 11 января вручили нашему бойцу Анатолию Приданникову медаль Жукова», — указано в посте. Мужчина был призван на службу 5 декабря 2019 года, во время службы выполнял боевые задачи в ходе специальной военной операции. Администрация округа и представители военкомата поблагодарили военного за отвагу и пожелали крепкого здоровья.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.