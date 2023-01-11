Тюменский замгубернатора получит важные установки от Кремля

Заместитель тюменского губернатора Павел Белявский встретится с АП в школе для топ-чиновников
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Совет по информационной политике при полпреде президента РФ в УрФО Игоре Холманских. Екатеринбург, белявский павел
замгубернатора Павел Белявский ждет важных вводных от администрации президента Фото:

Заместитель тюменского губернатора Моора по внутренней политике Павел Белявский получит установки, касающиеся президентской избирательной кампании 2024 года. Он встретится с администрацией президента в этом феврале. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к тюменскому правительству.

«В конце февраля АП соберет в школе губернаторов „Сенеж“ всех замов глав регионов по внутренней политике. Будут даны первые вводные по выборам президента. Белявский, вполне возможно, получит „методички“ еще и о губернаторских кампаниях», — сообщает источник агентства.

Агентство направило запрос в правительство Тюменской области для подтверждения визита и его целей. Ответ на него ожидается.

В Тюменской области приближаются губернаторские выборы, на которых Павлу Белявскому предстоит сдать непростой экзамен. От результатов работы политика будет зависеть успех губернатора Моора.

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Заместитель тюменского губернатора Моора по внутренней политике Павел Белявский получит установки, касающиеся президентской избирательной кампании 2024 года. Он встретится с администрацией президента в этом феврале. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к тюменскому правительству. «В конце февраля АП соберет в школе губернаторов „Сенеж“ всех замов глав регионов по внутренней политике. Будут даны первые вводные по выборам президента. Белявский, вполне возможно, получит „методички“ еще и о губернаторских кампаниях», — сообщает источник агентства. Агентство направило запрос в правительство Тюменской области для подтверждения визита и его целей. Ответ на него ожидается. В Тюменской области приближаются губернаторские выборы, на которых Павлу Белявскому предстоит сдать непростой экзамен. От результатов работы политика будет зависеть успех губернатора Моора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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