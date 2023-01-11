Тюменский замгубернатора получит важные установки от Кремля

Заместитель тюменского губернатора Павел Белявский встретится с АП в школе для топ-чиновников

11 января 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

замгубернатора Павел Белявский ждет важных вводных от администрации президента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заместитель тюменского губернатора Моора по внутренней политике Павел Белявский получит установки, касающиеся президентской избирательной кампании 2024 года. Он встретится с администрацией президента в этом феврале. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к тюменскому правительству. «В конце февраля АП соберет в школе губернаторов „Сенеж“ всех замов глав регионов по внутренней политике. Будут даны первые вводные по выборам президента. Белявский, вполне возможно, получит „методички“ еще и о губернаторских кампаниях», — сообщает источник агентства. Агентство направило запрос в правительство Тюменской области для подтверждения визита и его целей. Ответ на него ожидается. В Тюменской области приближаются губернаторские выборы, на которых Павлу Белявскому предстоит сдать непростой экзамен. От результатов работы политика будет зависеть успех губернатора Моора.

Заместитель тюменского губернатора Моора по внутренней политике Павел Белявский получит установки, касающиеся президентской избирательной кампании 2024 года. Он встретится с администрацией президента в этом феврале. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к тюменскому правительству. «В конце февраля АП соберет в школе губернаторов „Сенеж“ всех замов глав регионов по внутренней политике. Будут даны первые вводные по выборам президента. Белявский, вполне возможно, получит „методички“ еще и о губернаторских кампаниях», — сообщает источник агентства. Агентство направило запрос в правительство Тюменской области для подтверждения визита и его целей. Ответ на него ожидается. В Тюменской области приближаются губернаторские выборы, на которых Павлу Белявскому предстоит сдать непростой экзамен. От результатов работы политика будет зависеть успех губернатора Моора.