10 января 2023

В Перми анонсировали концерт Инстасамки, на которую «Отцы России» жаловались Путину

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
Instasamka запланировала большой тур по России Фото:

Популярная среди молодежи певица и блогер Instasamka (Дарья Зотеева) приедет в Пермь с концертом, который даст вместе со своим мужем Moneyken (Олег Еропкин). Несмотря на протесты общественников музыканты намерены дать серию выступлений по всей стране.

«Instasamka и Moneyken выступят со специальной программой 28 марта в клубе „Свобода“. Даша и Олег готовят для зрителей много сюрпризов, которые не оставят вас равнодушными», — говорится в анонсе концерта в соцсети «ВКонтакте».

Весной 2022 года Instasamka уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты и заявила, что ее концертов на родине больше не будет, но теперь объявила большой тур. Против выступлений высказались в движении «Отцы России». Его члены обратились к силовикам, а также президенту РФ Владимиру Путину с требованием отменить концерты звезды, так как Instasamka «демонстрирует аморальный и неподобающий для общества образ жизни».

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Популярная среди молодежи певица и блогер Instasamka (Дарья Зотеева) приедет в Пермь с концертом, который даст вместе со своим мужем Moneyken (Олег Еропкин). Несмотря на протесты общественников музыканты намерены дать серию выступлений по всей стране. «Instasamka и Moneyken выступят со специальной программой 28 марта в клубе „Свобода“. Даша и Олег готовят для зрителей много сюрпризов, которые не оставят вас равнодушными», — говорится в анонсе концерта в соцсети «ВКонтакте». Весной 2022 года Instasamka уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты и заявила, что ее концертов на родине больше не будет, но теперь объявила большой тур. Против выступлений высказались в движении «Отцы России». Его члены обратились к силовикам, а также президенту РФ Владимиру Путину с требованием отменить концерты звезды, так как Instasamka «демонстрирует аморальный и неподобающий для общества образ жизни».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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