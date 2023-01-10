В Перми анонсировали концерт Инстасамки, на которую «Отцы России» жаловались Путину

11 января 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Instasamka запланировала большой тур по России Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Популярная среди молодежи певица и блогер Instasamka (Дарья Зотеева) приедет в Пермь с концертом, который даст вместе со своим мужем Moneyken (Олег Еропкин). Несмотря на протесты общественников музыканты намерены дать серию выступлений по всей стране. «Instasamka и Moneyken выступят со специальной программой 28 марта в клубе „Свобода“. Даша и Олег готовят для зрителей много сюрпризов, которые не оставят вас равнодушными», — говорится в анонсе концерта в соцсети «ВКонтакте». Весной 2022 года Instasamka уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты и заявила, что ее концертов на родине больше не будет, но теперь объявила большой тур. Против выступлений высказались в движении «Отцы России». Его члены обратились к силовикам, а также президенту РФ Владимиру Путину с требованием отменить концерты звезды, так как Instasamka «демонстрирует аморальный и неподобающий для общества образ жизни».

Популярная среди молодежи певица и блогер Instasamka (Дарья Зотеева) приедет в Пермь с концертом, который даст вместе со своим мужем Moneyken (Олег Еропкин). Несмотря на протесты общественников музыканты намерены дать серию выступлений по всей стране. «Instasamka и Moneyken выступят со специальной программой 28 марта в клубе „Свобода“. Даша и Олег готовят для зрителей много сюрпризов, которые не оставят вас равнодушными», — говорится в анонсе концерта в соцсети «ВКонтакте». Весной 2022 года Instasamka уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты и заявила, что ее концертов на родине больше не будет, но теперь объявила большой тур. Против выступлений высказались в движении «Отцы России». Его члены обратились к силовикам, а также президенту РФ Владимиру Путину с требованием отменить концерты звезды, так как Instasamka «демонстрирует аморальный и неподобающий для общества образ жизни».