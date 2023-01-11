В военкомат «курганской Рублевки» назначили нового комиссара

В военный комиссариат Кетовского округа (также часто именуемого «курганской Рублевкой») назначили военного комиссара. Об этом URA.RU рассказали в областном военкомате.
«Военкомом по Кетовскому, Половинскому и Притобольному округам назначен майор запаса Валихан Тутуков», — сообщили в военкомате. 46-летний сотрудник военкомата получил назначение в конце прошлого года после ухода Сергея Дюрягина.
Должность военкома — не первая в послужном списке Тутукова. До перевода в Кетово он возглавлял комиссариат Варгашинского, Белозерского и Мокроусовского районов Курганской области. В настоящее время на место варгашинского военкома ищут достойную кандидатуру.
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В военный комиссариат Кетовского округа (также часто именуемого «курганской Рублевкой») назначили военного комиссара. Об этом URA.RU рассказали в областном военкомате. «Военкомом по Кетовскому, Половинскому и Притобольному округам назначен майор запаса Валихан Тутуков», — сообщили в военкомате. 46-летний сотрудник военкомата получил назначение в конце прошлого года после ухода Сергея Дюрягина. Должность военкома — не первая в послужном списке Тутукова. До перевода в Кетово он возглавлял комиссариат Варгашинского, Белозерского и Мокроусовского районов Курганской области. В настоящее время на место варгашинского военкома ищут достойную кандидатуру. Ранее URA.RU сообщало, что военкомат в Кетово остался без руководителя. Это произошло после того, как его прежний руководитель, Сергей Дюрягин, был назначен военкомом Кургана.