В военкомат «курганской Рублевки» назначили нового комиссара

В Курганской области назначили военного комиссара трех округов

В Курганской области назначили военкома по Кетовскому, Половинскому и Притобольному округам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В военный комиссариат Кетовского округа (также часто именуемого «курганской Рублевкой») назначили военного комиссара. Об этом URA.RU рассказали в областном военкомате.

«Военкомом по Кетовскому, Половинскому и Притобольному округам назначен майор запаса Валихан Тутуков», — сообщили в военкомате. 46-летний сотрудник военкомата получил назначение в конце прошлого года после ухода Сергея Дюрягина.

Должность военкома — не первая в послужном списке Тутукова. До перевода в Кетово он возглавлял комиссариат Варгашинского, Белозерского и Мокроусовского районов Курганской области. В настоящее время на место варгашинского военкома ищут достойную кандидатуру.

Ранее URA.RU сообщало, что военкомат в Кетово остался без руководителя. Это произошло после того, как его прежний руководитель, Сергей Дюрягин, был назначен военкомом Кургана.