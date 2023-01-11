Свердловские актеры придумали, как развлечь семьи мобилизованных

В Екатеринбурге драмтеатр подготовил бесплатный спектакль для семьей мобилизованных

Спектакль для семей мобилизованных будет бесплатным Дарья Попова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Свердловском государственном академическом театре драмы подготовили бесплатный спектакль «Служебный роман» для семей мобилизованных. Анонс мероприятия появился на официальном сайте театра.

«Вновь театр распахнет свои двери для вас 17 января. В этот день для членов семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, театр покажет спектакль «Служебный роман»», - сообщают представители театра.

Спектакль создан на основе легендарного фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман». Однако актеры уральского драмтеатра показывают историю, которая происходит не в советское время, а в наше и под песни уральской группы NUGGERS. Постановка будет благотворительной и пройдет 17 января в 18.30.

Ранее в Нижнем Тагиле для семей участников спецоперации на Украине провели новогоднюю елку в государственном цирке города. Также со стороны правительства области оказывается финансовая поддержка семьей, в которых мобилизовали мужчин.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является защита жителей Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.