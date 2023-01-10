Власти ХМАО нашли способ передавать амуницию в сектор СВО

Вице-губернатор ХМАО Тиртока: спасатели отправляют снаряжение и продукты в зону СВО

11 января 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Амуницию и продукты бойцам из ХМАО передают спасатели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В правительстве ХМАО рассказали, как военнослужащие могут получить необходимую одежду, снаряжение и продукты в зоне проведения специальной военной операции. Вице-губернатор Югры Александр Тиртока сообщил, что подразделение «Центроспаса» поможет доставить нужные вещи бойцам. «Наш „Центроспас-Югория“ продолжает выдавать мобилизованным имущество, снаряжение и продукты. Спасатели также поддерживают контакт с бойцами», — прокомментировал Тиртока. Артиллеристы из ХМАО вышли на связь с URA.RU и попросили помочь подразделению, попавшему под обстрел HIMARS и оставшемуся без вещей и документов, с доставкой спецоборудования: «плитников», сменной одежды (демисезонных «горок»), дальномерных тепловизионных прицелов и квадрокоптеров. Корреспондент передал эту просьбу вице-губернатору. «Нужно подготовить письмо за подписью и печатью командира полка на имя губернатора ХМАО Натальи Комаровой и сообщить о потребности подразделения. Тогда власти смогут помочь», — уточнил Тиртока. Ранее URA.RU писало о спецназовце из Нижневартовска, который получил ранение в зоне проведения СВО. Бойца спас бронежилет.

В правительстве ХМАО рассказали, как военнослужащие могут получить необходимую одежду, снаряжение и продукты в зоне проведения специальной военной операции. Вице-губернатор Югры Александр Тиртока сообщил, что подразделение «Центроспаса» поможет доставить нужные вещи бойцам. «Наш „Центроспас-Югория“ продолжает выдавать мобилизованным имущество, снаряжение и продукты. Спасатели также поддерживают контакт с бойцами», — прокомментировал Тиртока. Артиллеристы из ХМАО вышли на связь с URA.RU и попросили помочь подразделению, попавшему под обстрел HIMARS и оставшемуся без вещей и документов, с доставкой спецоборудования: «плитников», сменной одежды (демисезонных «горок»), дальномерных тепловизионных прицелов и квадрокоптеров. Корреспондент передал эту просьбу вице-губернатору. «Нужно подготовить письмо за подписью и печатью командира полка на имя губернатора ХМАО Натальи Комаровой и сообщить о потребности подразделения. Тогда власти смогут помочь», — уточнил Тиртока. Ранее URA.RU писало о спецназовце из Нижневартовска, который получил ранение в зоне проведения СВО. Бойца спас бронежилет.