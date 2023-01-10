10 января 2023

Власти ХМАО нашли способ передавать амуницию в сектор СВО

Вице-губернатор ХМАО Тиртока: спасатели отправляют снаряжение и продукты в зону СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных из Тракторозаводского военкомата. Челябинск , амуниция, военкомат, рюкзак, вещмешок, коврик, спецоперация, мобилизация, сво, отправка
Амуницию и продукты бойцам из ХМАО передают спасатели Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В правительстве ХМАО рассказали, как военнослужащие могут получить необходимую одежду, снаряжение и продукты в зоне проведения специальной военной операции. Вице-губернатор Югры Александр Тиртока сообщил, что подразделение «Центроспаса» поможет доставить нужные вещи бойцам.

«Наш „Центроспас-Югория“ продолжает выдавать мобилизованным имущество, снаряжение и продукты. Спасатели также поддерживают контакт с бойцами», — прокомментировал Тиртока.

Артиллеристы из ХМАО вышли на связь с URA.RU и попросили помочь подразделению, попавшему под обстрел HIMARS и оставшемуся без вещей и документов, с доставкой спецоборудования: «плитников», сменной одежды (демисезонных «горок»), дальномерных тепловизионных прицелов и квадрокоптеров. Корреспондент передал эту просьбу вице-губернатору. «Нужно подготовить письмо за подписью и печатью командира полка на имя губернатора ХМАО Натальи Комаровой и сообщить о потребности подразделения. Тогда власти смогут помочь», — уточнил Тиртока.

Ранее URA.RU писало о спецназовце из Нижневартовска, который получил ранение в зоне проведения СВО. Бойца спас бронежилет.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В правительстве ХМАО рассказали, как военнослужащие могут получить необходимую одежду, снаряжение и продукты в зоне проведения специальной военной операции. Вице-губернатор Югры Александр Тиртока сообщил, что подразделение «Центроспаса» поможет доставить нужные вещи бойцам. «Наш „Центроспас-Югория“ продолжает выдавать мобилизованным имущество, снаряжение и продукты. Спасатели также поддерживают контакт с бойцами», — прокомментировал Тиртока. Артиллеристы из ХМАО вышли на связь с URA.RU и попросили помочь подразделению, попавшему под обстрел HIMARS и оставшемуся без вещей и документов, с доставкой спецоборудования: «плитников», сменной одежды (демисезонных «горок»), дальномерных тепловизионных прицелов и квадрокоптеров. Корреспондент передал эту просьбу вице-губернатору. «Нужно подготовить письмо за подписью и печатью командира полка на имя губернатора ХМАО Натальи Комаровой и сообщить о потребности подразделения. Тогда власти смогут помочь», — уточнил Тиртока. Ранее URA.RU писало о спецназовце из Нижневартовска, который получил ранение в зоне проведения СВО. Бойца спас бронежилет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...