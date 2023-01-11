Тюменский первокурсник обогатит сельское хозяйство ХМАО и ЯНАО

11 января 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Стартап тюменского студента Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тюменский первокурсник индустриального университета Владимир Черных разработал стартап, который насытит рынок сельхозпродукции Югры и Ямала сухими кормами для животных. Об этом URA.RU стало известно из разговора со студентом. «Стартап „Союз Сено“ — это массовое производство растительного корма для сельскохозяйственных животных. Проект выполнит миссию по нехватке требуемого объема рынка сухих растительных кормов для сельскохозяйственных животных в ХМАО и ЯНАО. На рынок Тюменской области тоже планирую выйти, но по спросу рынок почти закрыт», — рассказал Владимир Черных. На данный момент студент ведет переговоры с инвесторами. Часть необходимого капитала для запуска стартапа он получил, выиграв грант в обучающей программе для молодых предпринимателей «Я в деле». До этого URA.RU сообщало, как тюменский школьник стал автором инновационного проекта мэрии. 13-летний школьник Иван Желуницын предложил важную для образа Тюмени концепцию.

Тюменский первокурсник индустриального университета Владимир Черных разработал стартап, который насытит рынок сельхозпродукции Югры и Ямала сухими кормами для животных. Об этом URA.RU стало известно из разговора со студентом. «Стартап „Союз Сено“ — это массовое производство растительного корма для сельскохозяйственных животных. Проект выполнит миссию по нехватке требуемого объема рынка сухих растительных кормов для сельскохозяйственных животных в ХМАО и ЯНАО. На рынок Тюменской области тоже планирую выйти, но по спросу рынок почти закрыт», — рассказал Владимир Черных. На данный момент студент ведет переговоры с инвесторами. Часть необходимого капитала для запуска стартапа он получил, выиграв грант в обучающей программе для молодых предпринимателей «Я в деле». До этого URA.RU сообщало, как тюменский школьник стал автором инновационного проекта мэрии. 13-летний школьник Иван Желуницын предложил важную для образа Тюмени концепцию.