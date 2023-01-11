Тюменский первокурсник обогатит сельское хозяйство ХМАО и ЯНАО

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Михаил Мишустин во время посещения выставки
Стартап тюменского студента Фото:

Тюменский первокурсник индустриального университета Владимир Черных разработал стартап, который насытит рынок сельхозпродукции Югры и Ямала сухими кормами для животных. Об этом URA.RU стало известно из разговора со студентом.

«Стартап „Союз Сено“ — это массовое производство растительного корма для сельскохозяйственных животных. Проект выполнит миссию по нехватке требуемого объема рынка сухих растительных кормов для сельскохозяйственных животных в ХМАО и ЯНАО. На рынок Тюменской области тоже планирую выйти, но по спросу рынок почти закрыт», — рассказал Владимир Черных.

На данный момент студент ведет переговоры с инвесторами. Часть необходимого капитала для запуска стартапа он получил, выиграв грант в обучающей программе для молодых предпринимателей «Я в деле».

До этого URA.RU сообщало, как тюменский школьник стал автором инновационного проекта мэрии. 13-летний школьник Иван Желуницын предложил важную для образа Тюмени концепцию.

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Тюменский первокурсник индустриального университета Владимир Черных разработал стартап, который насытит рынок сельхозпродукции Югры и Ямала сухими кормами для животных. Об этом URA.RU стало известно из разговора со студентом. «Стартап „Союз Сено“ — это массовое производство растительного корма для сельскохозяйственных животных. Проект выполнит миссию по нехватке требуемого объема рынка сухих растительных кормов для сельскохозяйственных животных в ХМАО и ЯНАО. На рынок Тюменской области тоже планирую выйти, но по спросу рынок почти закрыт», — рассказал Владимир Черных. На данный момент студент ведет переговоры с инвесторами. Часть необходимого капитала для запуска стартапа он получил, выиграв грант в обучающей программе для молодых предпринимателей «Я в деле». До этого URA.RU сообщало, как тюменский школьник стал автором инновационного проекта мэрии. 13-летний школьник Иван Желуницын предложил важную для образа Тюмени концепцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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