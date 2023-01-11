Тюменский первокурсник обогатит сельское хозяйство ХМАО и ЯНАО

Тюменский первокурсник индустриального университета Владимир Черных разработал стартап, который насытит рынок сельхозпродукции Югры и Ямала сухими кормами для животных. Об этом URA.RU стало известно из разговора со студентом.
«Стартап „Союз Сено“ — это массовое производство растительного корма для сельскохозяйственных животных. Проект выполнит миссию по нехватке требуемого объема рынка сухих растительных кормов для сельскохозяйственных животных в ХМАО и ЯНАО. На рынок Тюменской области тоже планирую выйти, но по спросу рынок почти закрыт», — рассказал Владимир Черных.
На данный момент студент ведет переговоры с инвесторами. Часть необходимого капитала для запуска стартапа он получил, выиграв грант в обучающей программе для молодых предпринимателей «Я в деле».
До этого URA.RU сообщало, как тюменский школьник стал автором инновационного проекта мэрии. 13-летний школьник Иван Желуницын предложил важную для образа Тюмени концепцию.
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