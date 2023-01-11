Иммунолог назвал причину сильной волны гриппа в России

Иммунолог Болибок: большая волна заболеваний в РФ возникла из-за десятилетнего отсутствия свиного гриппа

12 января 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Иммунная система россиян забыла о существовании свиного гриппа Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 Нынешняя волна заболеваний вызвана свиным гриппом, с которым россияне не встречались больше 10 лет, из-за чего инфекция быстро распространилась и дала тяжелые симптомы. Об этом URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «У нас гриппозная эпидемия была вызвана свиным гриппом, а он был в последний раз в сезоне 2009—2010 годов. Уже 13 лет прошло. Без прививки иммунная система просто забыла, что такой вирус существует, поэтому инфекция достаточно быстро распространилась, вызвала пиковые значения заболевших и симптоматика достаточно тяжелая. Иммунная система не успевает ответить на грипп вовремя, чтобы защитить человека от каких-то последствий», — сказал Владимир Болибок. При этом, отметил иммунолог, россияне с прививками практически не заражались вирусом гриппа. «Те, кто прививки сделали, они не болели. Прививки в этом году были нормальные. Был грипп А, свиной, B, то есть, все как положено. С вакциной попали полностью», — подчеркнул специалист. Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил, что после новогодних каникул эпидемия вируса гриппа ослабит свое влияние, так как люди меньше контактировали между собой. Также ученый признал, что в России контролируемая ситуация с распространением инфекций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нынешняя волна заболеваний вызвана свиным гриппом, с которым россияне не встречались больше 10 лет, из-за чего инфекция быстро распространилась и дала тяжелые симптомы. Об этом URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «У нас гриппозная эпидемия была вызвана свиным гриппом, а он был в последний раз в сезоне 2009—2010 годов. Уже 13 лет прошло. Без прививки иммунная система просто забыла, что такой вирус существует, поэтому инфекция достаточно быстро распространилась, вызвала пиковые значения заболевших и симптоматика достаточно тяжелая. Иммунная система не успевает ответить на грипп вовремя, чтобы защитить человека от каких-то последствий», — сказал Владимир Болибок. При этом, отметил иммунолог, россияне с прививками практически не заражались вирусом гриппа. «Те, кто прививки сделали, они не болели. Прививки в этом году были нормальные. Был грипп А, свиной, B, то есть, все как положено. С вакциной попали полностью», — подчеркнул специалист. Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил, что после новогодних каникул эпидемия вируса гриппа ослабит свое влияние, так как люди меньше контактировали между собой. Также ученый признал, что в России контролируемая ситуация с распространением инфекций.