Генерал-майор раскрыл, как ВСУ пытаются обмануть российскую разведку

Генерал-майор: уменьшение разговоров на украинском языке ВСУ снижает утечку информации

12 января 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

У ВСУ есть еще кадровый потенциал, считает Николай Тутрин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ могут пытаться обойти российскую разведку, сокращая использование в переговорах украинской речи. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий» генерал-майор Николай Тутрин. Ранее бойцы, находящиеся в зоне СВО, сообщили URA.RU, что в переговорах стала чаще звучать польская речь. «То, что украинцы меньше стали разговаривать, это не значит, что потенциал выбит. Есть у них еще резервы. Есть еще люди, которые фанатично исполняют этот приказ, потому что им за это деньги платят. Может быть, какая-то директива пришла на уменьшение разговоров на украинском языке. Так скорее всего. И поменьше информации, чтобы уходило от источников украинского происхождения. Но в любом случае наша определенная структура над этим работает, они расшифровывают эти все языковые барьеры, и делают соответствующие выводы», — объяснил Николай Тутрин. При этом, по мнению генерал-майора, число иностранных наемников в составе ВСУ начало снижаться. «Только СВО началось, пошли иностранцы к ним [ВСУ]. И очень много причем. Правда, сейчас идет определенный отток. То, что они не могут разговаривать по-украински и по-русски — это однозначно, поэтому переходят на свою родную речь и общаются между собой. Плюс ту информацию, которую они кому-то выдают, они тоже пытаются на своем языке донести, общаться со своими родственниками, друзьями, находящимися за пределами спецоперации», — добавил Тутрин. Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в рядах ВСУ было выявлено присутствие наемников из более чем 30 стран. Это показали данные мониторинга радиочастот в зоне ответственности второго армейского корпуса. В переговорах превалирует речь на английском языке, присутствует язык выходцев из Германии, Франции, Италии и Польши. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ могут пытаться обойти российскую разведку, сокращая использование в переговорах украинской речи. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий» генерал-майор Николай Тутрин. Ранее бойцы, находящиеся в зоне СВО, сообщили URA.RU, что в переговорах стала чаще звучать польская речь. «То, что украинцы меньше стали разговаривать, это не значит, что потенциал выбит. Есть у них еще резервы. Есть еще люди, которые фанатично исполняют этот приказ, потому что им за это деньги платят. Может быть, какая-то директива пришла на уменьшение разговоров на украинском языке. Так скорее всего. И поменьше информации, чтобы уходило от источников украинского происхождения. Но в любом случае наша определенная структура над этим работает, они расшифровывают эти все языковые барьеры, и делают соответствующие выводы», — объяснил Николай Тутрин. При этом, по мнению генерал-майора, число иностранных наемников в составе ВСУ начало снижаться. «Только СВО началось, пошли иностранцы к ним [ВСУ]. И очень много причем. Правда, сейчас идет определенный отток. То, что они не могут разговаривать по-украински и по-русски — это однозначно, поэтому переходят на свою родную речь и общаются между собой. Плюс ту информацию, которую они кому-то выдают, они тоже пытаются на своем языке донести, общаться со своими родственниками, друзьями, находящимися за пределами спецоперации», — добавил Тутрин. Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в рядах ВСУ было выявлено присутствие наемников из более чем 30 стран. Это показали данные мониторинга радиочастот в зоне ответственности второго армейского корпуса. В переговорах превалирует речь на английском языке, присутствует язык выходцев из Германии, Франции, Италии и Польши.