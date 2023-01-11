Голикова анонсировала увеличение зарплат бюджетникам в новых регионах 11 января 2023 в 19:49 Размер текста - 17 + Татьяна Голикова сообщила об увеличении зарплат с 1 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU С 2023 года в России на 20% увеличится фонд оплаты труда в новых регионах, а в 2024 поднимутся сами зарплаты. Об этом заявила зампредседателя правительства РФ по социальной политике Татьяна Голикова. «С 1 января на 20% увеличивается фонд оплаты труда бюджетников в новых регионах. А с 2024 года их приведут в соответствие с указами президента», — сказала Голикова. Трансляция ее выступления велась на телеканале «Россия 24». Ранее в Совфеде одобрили повышение МРОТ с 1 января на 6,3%. За счет чего увеличатся зарплаты у 3,5 миллионов работников бюджетной сферы. С 2023 года в России на 20% увеличится фонд оплаты труда в новых регионах, а в 2024 поднимутся сами зарплаты. Об этом заявила зампредседателя правительства РФ по социальной политике Татьяна Голикова. «С 1 января на 20% увеличивается фонд оплаты труда бюджетников в новых регионах. А с 2024 года их приведут в соответствие с указами президента», — сказала Голикова. Трансляция ее выступления велась на телеканале «Россия 24». Ранее в Совфеде одобрили повышение МРОТ с 1 января на 6,3%. За счет чего увеличатся зарплаты у 3,5 миллионов работников бюджетной сферы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям