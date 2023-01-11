В Минобороны РФ сообщили о понижении Суровикина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Суровикин был генералом армии РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Генерал российской армии Сергей Суровикин назначен замкомандующего объединенной группировкой российских войск в СВО. Об этом сообщили Минобороны РФ.

Новым командующим объединенной группировкой войск РФ стал глава Минобороны РФ стал начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. «Его заместителями: главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким», — сообщили Минобороны РФ.

Суровикин стал генералом российской армии в августе 2021 года. Ранее он был главкомом воздушно-космическими силами РФ. Издание Politico сообщало, что Суровикин более проницательный в плане тактики по сравнению с предшественниками. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечал, что российский генерал вызывал у него страх своим видом.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генерал российской армии Сергей Суровикин назначен замкомандующего объединенной группировкой российских войск в СВО. Об этом сообщили Минобороны РФ. Новым командующим объединенной группировкой войск РФ стал глава Минобороны РФ стал начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. «Его заместителями: главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким», — сообщили Минобороны РФ. Суровикин стал генералом российской армии в августе 2021 года. Ранее он был главкомом воздушно-космическими силами РФ. Издание Politico сообщало, что Суровикин более проницательный в плане тактики по сравнению с предшественниками. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечал, что российский генерал вызывал у него страх своим видом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...