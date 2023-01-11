В Минобороны РФ сообщили о понижении Суровикина

Генерал российской армии Сергей Суровикин назначен замкомандующего объединенной группировкой российских войск в СВО. Об этом сообщили Минобороны РФ.
Новым командующим объединенной группировкой войск РФ стал глава Минобороны РФ стал начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. «Его заместителями: главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким», — сообщили Минобороны РФ.
Суровикин стал генералом российской армии в августе 2021 года. Ранее он был главкомом воздушно-космическими силами РФ. Издание Politico сообщало, что Суровикин более проницательный в плане тактики по сравнению с предшественниками. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечал, что российский генерал вызывал у него страх своим видом.
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Генерал российской армии Сергей Суровикин назначен замкомандующего объединенной группировкой российских войск в СВО. Об этом сообщили Минобороны РФ. Новым командующим объединенной группировкой войск РФ стал глава Минобороны РФ стал начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. «Его заместителями: главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким», — сообщили Минобороны РФ. Суровикин стал генералом российской армии в августе 2021 года. Ранее он был главкомом воздушно-космическими силами РФ. Издание Politico сообщало, что Суровикин более проницательный в плане тактики по сравнению с предшественниками. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечал, что российский генерал вызывал у него страх своим видом.