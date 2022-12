В США признали эффективность тактики Суровикина

Politico отметило проницательность тактики Суровикина в зоне спецоперации

Командующий российскими войсками в зоне спецоперации генерал Сергей Суровикин является проницательным в тактическом отношении, а возможное наступление российской армии под его руководством вызывает тревогу. Об этом пишет Politico. «Генерал Сергей Суровикин, <…>, оказался более проницательным в тактическом отношении, чем его предшественники», — пишет издание . Журналисты отметили, что возможное контрнаступление усиленной российской армии под руководством Суровикина вызывает тревогу. Ранее эффективность действий Суровикина в зоне спецоперации на Украине отмечала и британская газета The Telegraph. Журналисты отмечали, что генералу удалось стабилизировать ситуацию на фронте и дисциплинировать российскую армию. Высоко оценили тактику Суровикина на Украине и западные эксперты, чье мнение передавала The New York Times.

