Полковник запаса раскрыл, как перестановки в Минобороны повлияют на ход спецоперации

Полковник запаса Коротченко: ВС РФ должны перейти в наступление после назначения Герасимова

11 января 2023 в 21:42 Размер текста - 17 +

Валерий Герасимов назначен командующим Объединенной группировкой войск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Эффектом назначения генерала Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск РФ должно стать достижение военных побед и освобождение территорий новых регионов России. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. Ранее в Минобороны РФ сообщили о назначении начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск. До него эту должность занимал генерал Сергей Суровикин, но сейчас его назначили заместителем Герасимова. «Эффектом назначения Герасимова должно быть наступление российской группировки и достижение ряда военных побед на тех или иных участках. Также решение задач полного освобождения территорий четырех новых субъектов Российской Федерации от присутствия на территории России украинских оккупационных войск», — сказал Игорь Коротченко в разговоре с URA.RU. Собеседник агентства подчеркнул, что теперь Генштаб РФ полностью берет на себя ответственность за проведение спецоперации на Украине. «Генеральный штаб Вооруженных сил России берет в свои руки все нити управления специальной военной операции. Разумеется, с ответственностью за конечный результат. Соответственно, командующий группировкой становится Валерий Герасимов. Подобного рода изменения связаны с необходимостью повысить межвидовые взаимодействия и сделать более четким контур управления всеми силами и средствами, которые привлекаются для решения военных задач», — заключил главред журнала «Национальная оборона». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Эффектом назначения генерала Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск РФ должно стать достижение военных побед и освобождение территорий новых регионов России. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. Ранее в Минобороны РФ сообщили о назначении начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск. До него эту должность занимал генерал Сергей Суровикин, но сейчас его назначили заместителем Герасимова. «Эффектом назначения Герасимова должно быть наступление российской группировки и достижение ряда военных побед на тех или иных участках. Также решение задач полного освобождения территорий четырех новых субъектов Российской Федерации от присутствия на территории России украинских оккупационных войск», — сказал Игорь Коротченко в разговоре с URA.RU. Собеседник агентства подчеркнул, что теперь Генштаб РФ полностью берет на себя ответственность за проведение спецоперации на Украине. «Генеральный штаб Вооруженных сил России берет в свои руки все нити управления специальной военной операции. Разумеется, с ответственностью за конечный результат. Соответственно, командующий группировкой становится Валерий Герасимов. Подобного рода изменения связаны с необходимостью повысить межвидовые взаимодействия и сделать более четким контур управления всеми силами и средствами, которые привлекаются для решения военных задач», — заключил главред журнала «Национальная оборона».