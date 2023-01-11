Политолог Марков рассказал о роли Суровикина в СВО после назначения Герасимова

Политолог Марков: роль Суровикина в СВО не изменится после назначения Герасимова

Марков считает, что фактически главой СВО останется Суровикин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Несмотря на назначение Герасимова, фактический главой СВО останется Суровикин. При этом резко сократится прохождение бюрократических команд, а скорость принимаемых решений повысится. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков в своем telegram-канале.

«Назначение Герасимова главой СВО, а его заместителями — Суровикина и Главкома Сухопутных войск, при том, что Герасимов остается начальником Генштаба, означает, что фактическим главой СВО остается Суровикин. На фронте, в Ростове, будет он. <…> прохождение бюрократических команд резко сокращается, <…> что это позволит „армейским“ резко повысить быстроту принимаемых решений», — написал эксперт.

Марков отметил, что основной причиной подобных перестановок являются успехи ЧВК «Вагнер» на фронте. Армия России собирается воевать по другому, более современно.

Ранее сообщалось, что Генерал российской армии Сергей Суровикин назначен замкомандующего Объединенной группировкой российских войск в СВО. Новым командующим объединенной группировкой войск РФ стал глава Минобороны РФ начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.