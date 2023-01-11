Генерал Соболев назвал главную задачу Герасимова в СВО

Генерал Соболев: Герасимов должен решить вопрос с прекращением обстрела Донецка

12 января 2023 в 01:47 Размер текста - 17 +

Виктор Соболев назвал «стыдом и позором» обстрел Донецка Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новый командующий Объединенной группировкой войск на Украине должен отодвинуть линию фронта, чтобы прекратился обстрел городов Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил член комитета по обороне Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Генерал-лейтенант назвал «стыдом и позором» продолжение обстрела Донецка. Он отметил, что на данный момент рано говорить о наступлении. «Для этого нужны определенные силы и средства, которые мы только накапливаем и сосредотачиваем. Запад намерен и дальше вести эту войну», — заявил РБК Виктор Соболев. Также Соболев прокомментировал смену командующего СВО, отметив, что при ее масштабе «должен руководить тот, кто обладает полномочиями военного руководства». «Видимо у Суровикина полномочий было недостаточно. Ход операции сейчас такой, что ей должен руководить человек, отвечающий за все вооруженные силы», — сказал он. Ранее глава Минобороны РФ назначил новым командующим Объединенной группировкой войск начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Его заместителями стали Сергей Суровикин, Олег Салюков и Алексей Ким.

Новый командующий Объединенной группировкой войск на Украине должен отодвинуть линию фронта, чтобы прекратился обстрел городов Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил член комитета по обороне Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Генерал-лейтенант назвал «стыдом и позором» продолжение обстрела Донецка. Он отметил, что на данный момент рано говорить о наступлении. «Для этого нужны определенные силы и средства, которые мы только накапливаем и сосредотачиваем. Запад намерен и дальше вести эту войну», — заявил РБК Виктор Соболев. Также Соболев прокомментировал смену командующего СВО, отметив, что при ее масштабе «должен руководить тот, кто обладает полномочиями военного руководства». «Видимо у Суровикина полномочий было недостаточно. Ход операции сейчас такой, что ей должен руководить человек, отвечающий за все вооруженные силы», — сказал он. Ранее глава Минобороны РФ назначил новым командующим Объединенной группировкой войск начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Его заместителями стали Сергей Суровикин, Олег Салюков и Алексей Ким.