В комитете ГД по обороне сняли главный страх россиян об армии

Генерал Картаполов: повышение призывного возраста будет происходить в течение трех лет

12 января 2023 в 07:33 Размер текста - 17 +

Изменения призывного возраста будут вводиться поэтапно, отметил Андрей Картаполов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Повышение призывного возраста в России будет происходить поэтапно, а сам процесс займет от одного до трех лет. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Поэтапно на новую систему мы и будем переходить, в каждую кампанию постепенно увеличивая призывной возраст», — отметил он. Его слова приводит «Парламентская газета». Председатель подчеркнул, что для повышения призывного возраста потребуется существенное изменения в уже существующие законодательства. Как пример, в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Основная суть заключается в том, что военным комиссариатам нужно будет обновить все данные о призывниках, согласно военному заданию. Картаполов подчеркивает, что нововведения будут вводиться поэтапно и может быть изначально будет так, что половина призывников в момент призыва будут в возрасте от 18 лет, а другая — в возрасте от 21-го. Ранее генерал Картаполов заявил, что новая система призывного возраста в России может начаться уже в 2023 году. Он также уточнял, что вначале призыв в армию будет осуществляться по «смешанному типу». Также вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев высказался, что увеличение призывного возраста не предполагает отмену отсрочки для студентов, пишет RT. Россияне также отреагировали на потенциальное изменение призывного возраста. Их мнения разделились. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Повышение призывного возраста в России будет происходить поэтапно, а сам процесс займет от одного до трех лет. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Поэтапно на новую систему мы и будем переходить, в каждую кампанию постепенно увеличивая призывной возраст», — отметил он. Его слова приводит «Парламентская газета». Председатель подчеркнул, что для повышения призывного возраста потребуется существенное изменения в уже существующие законодательства. Как пример, в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Основная суть заключается в том, что военным комиссариатам нужно будет обновить все данные о призывниках, согласно военному заданию. Картаполов подчеркивает, что нововведения будут вводиться поэтапно и может быть изначально будет так, что половина призывников в момент призыва будут в возрасте от 18 лет, а другая — в возрасте от 21-го. Ранее генерал Картаполов заявил, что новая система призывного возраста в России может начаться уже в 2023 году. Он также уточнял, что вначале призыв в армию будет осуществляться по «смешанному типу». Также вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев высказался, что увеличение призывного возраста не предполагает отмену отсрочки для студентов, пишет RT. Россияне также отреагировали на потенциальное изменение призывного возраста. Их мнения разделились.